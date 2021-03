Ne, Tina Turner ne umira, le utrujena je od podoživljanja travm iz preteklosti, pravi. Z dokumentarnim filmom Tina je to naredila zadnjič in predstavlja slovo od oboževalcev, ki so ji vsa leta stali ob strani. "Žarometi in pozornost je ne zanimajo več," sta razložila režiserja filma, Dan Lindsay in T.J. Martin.

Dokumentarec, ki ga je posnela mreža HBO, bo predstavil doslej še neobjavljene videoposnetke in pevkine fotografije, o njej pa bosta med drugim spregovorili Angela Bassett, ki jo je upodobila v biografskem filmu Kaj ima ljubezen s tem? iz leta 1993, Oprah Winfrey, novinar Kurt Loder, s katerim sta napisala biografijo Jaz, Tina, ter dramatičarka Katori Hall, avtorica biografskega muzikala Tina.

Dobro ni nikoli uravnotežilo slabega

81-letna legendarna pevka je v filmu dejala, da ni imela dobrega življenja in da dobro ni uravnotežilo slabega.

"Imela sem nasilno življenje, drugače ne morem povedati. To je resnica, ki jo morate sprejeti. Nekaterim se zdita življenje, ki sem ga živela, in nastopi, ki sem jih imela, neverjetna. Ja, na to bi morala biti ponosna. In sem. Ampak, kdaj nehaš biti ponosen? Kdaj se počasi prikloniš in odideš?" se sprašuje. S filmom je tako naredila zaključek z zvezdniškim življenjem.

Foto: Reuters

Ko je zapustila Ikea, je bila brez denarja, s kariero je začela znova

Film bo predstavil tako njeno otroštvo, ki je bilo zaznamovano z odhodom mame, kot poznejši glasbeni vzpon vse do samostojne kariere, ki je dosegla vrhunec sredi 80. let minulega stoletja z uspešnicama What Love Got To Do With It in Private Dancer.

Rodila se je kot Anna Mae Bullock leta 1939 v ameriški zvezni državi Tennessee. Po srednji šoli se je preselila v ameriški center blues glasbe St. Louis, kjer je spoznala kitarista Ikea Turnerja, s katerim se je poročila in imela dva otroka.

Z Ikeom sta postala eden najlegendarnejših duov na svetu. Skupaj sta izdala album Fool in Love, ki se je nemudoma povzpel na vrh glasbenih lestvic, a je njun odnos zaznamovalo hudo nasilje. Tina je kasneje v avtobiografiji razkrila, da jo je Ike trpinčil, zato ga je leta 1976 z otrokoma zapustila. Pobegnila je brez denarja ter sprva plesala v klubih in hotelih.

Foto: ZUMAg49, Guliverimage

Slovo od ZDA in nov dom v Švici

Na začetku so ji skoraj vse velike glasbene založbe preprečevale, da bi zgradila solistično kariero, a je kasneje postala ena največjih glasbenic na svetu. Pri 45 letih je nato z uspešnico Private Dancer osvojila štiri grammyje, pozneje pa je polnila dvorane in stadione po svetu in osvojila še štiri grammyje, navaja STA.

Leta 2008 se je podala na turnejo, ki jo je naslovila Tina!: 50th Anniversary Tour. Z odra se je poslovila leta 2009. Leta 2013 se je poročila z dolgoletnim spremljevalcem, nemškim založnikom Erwinom Bachom, se odrekla ameriškemu državljanstvu in pridobila državljanstvo Švice. Danes s soprogom živi ob Züriškem jezeru.

V svoji karieri je izdala deset studijskih albumov, prodanih v 200 milijonih izvodov. Revija Rolling Stone jo je uvrstila na 63. mesto lestvice 100 največjih umetnikov vseh časov in na 17. mesto lestvice 100 največjih pevcev vseh časov.

