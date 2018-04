Tako se prenese kritiko pikrega Jureta Godlerja

Tisti, ki se jih voditelj Jure Golder loti v svoji oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem, niso vedno najbolj veseli tovrstne pozornosti, a stranka Pirati, ki namerava kandidirati na predčasnih volitvah, se je tudi sama lotila kontroverznega voditelja. In to na precej bolj sladek način, kot se je on njih ...