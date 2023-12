Sweeney in Powell navdušujeta v promociji filma Samo ne ti!

Oglasno sporočilo

Sydney Sweeney in Glen Powell nas že mesece dražita s svojo naravno kemijo, ki meji na zaljubljenost, da bi še bolj razigrala film in podžgala govorice o njuni aferi. Kolikor pogosteje ju videvamo v pogovornih oddaj in na predstavitvah filma, toliko bolj pritegneta pozornost ne le s svojim videzom, temveč tudi z romantičnim vzdušjem, očarljivostjo in medsebojno kemijo.

Skupaj sta bila na premieri v New Yorku in v oddaji Today ter brala tvite Buzzfeed Thirst, Sydney je bila sama pri Jimmyju Fallonu in Kelly Clarkson, na avstralski premieri pa je čarobno zablestela kot glavna zvezda.

Preostane nam samo še, da vidimo, kako se ta velika kemija odraža v filmu, ki je do sedaj razveselil že kar nekaj kritikov, ki so ga imeli priložnost videti pred nami. Multiverse of Color in The Movie Critic sta se razpisala o fenomenalni kemiji, odlični zasedbi, čudovitem okolju in končno pravem ravnovesju humorja in drame ter ravno pravšnji meri čutnosti in seksualnosti, ki bi jo morale imeti sodobne romantične komedije.

Bea (Sydney Sweeney) in Ben (Glen Powell) se zdita ustvarjena drug za drugega, toda po neverjetnem prvem zmenku se zgodi nekaj, kar njuno gorečo privlačnost spremeni v goro ledu, dokler se ne znajdeta, povsem nepričakovano, na isti poroki v Avstraliji. In iz neprijetnega položaja se skušata izvleči tako, kot bi se katerakoli zrela odrasla človeka: pretvarjata se, da sta par.

