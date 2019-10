Številke, ki jih ne bi smeli nikoli pozabiti

Druga svetovna vojna v številkah (WWII in Numbers)

Sezona: 2. │ Št. epizod: 8 x 60 min

Samo eno generacijo po koncu krvave prve svetovne vojne je svet znova zdrsnil v vsesplošen spopad, ki je sejal smrt in uničenje na vseh koncih sveta – v Evropi, Aziji, Afriki, Avstralaziji ter Severni in Južni Ameriki.

V spopadu je sodelovalo 690 milijonov ljudi, kar je desetkrat več kot v prvi svetovni vojni. Življenje je izgubilo okrog 100 milijonov ljudi, od tega od 50 do 70 milijonov vojakov, mornarjev in letalcev in več kot 30 milijonov civilistov. V obdobju petih let je vsak dan umrlo več kot desetkratno število žrtev terorističnih napadov 11. septembra.

Številke so resnično presunljive, vojni kaos pa tako grozen, da si ga je težko predstavljati, pa vendar nam prav številke pomagajo razumeti, kaj je zanetilo drugo svetovno vojno in zakaj je potekala na tako specifičen način.

Titanik: Zgodbe iz globin (Titanic: Stories from the Deep)

Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min

Ta prelomna dokumentarna serija razkriva nova zgodovinska dejstva z območja, ki se nahaja 3.800 metrov pod Atlantskim oceanom.

S pomočjo revolucionarne tehnologije in edinstvene kolekcije artefaktov, ki so jih našli med razbitinami Titanika, nam bodo predstavili povsem nove zgodbe o ljubezni, prevari, usodi in junaštvu.

Pod taktirko voditelja Victorja Garberja – ta je nastopil v vlogi Thomasa Andrewsa v Cameronovem Titaniku – vsaka epizoda spremlja potovanje posameznih artefaktov od odkritja do njihove povezave s potniki na ladji, za en artefakt v vsaki epizodi pa tudi do povezave s še živečo osebo.

Nedelje škandalov

Od 6. oktobra vsako nedeljo ob 13.05. │ Foto: TCB Media Rights

Skrivnosti, spletke ter obtožbe o poželenju, pohlepu in zlorabi moči skozi čas. Medtem ko si boste na programu Epic Drama lahko ogledali škandalozno tretjo sezono serije Pocestnice, bodo na Viasat History pod drobnogled vzeli resnične zgodovinske škandale, ki so se zvrstili na samem vrhu družbe.

