Spet bodo bežali pred dinozavri: vrača se zvezdniška zasedba Jurskega parka

Jurski park in poznejši Jurski svet sta nedvomno med najuspešnejšimi filmskimi franšizami vseh časov. Prvi film, Jurski park iz leta 1993, je ves svet pognal v obsedenost z dinozavri ter sprožil vrsto računalniških iger, stripov, atrakcij v zabaviščnih parkih in, seveda, filmskih nadaljevanj.

Prvi film, ki je temeljil na knjigi Michaela Chrichtona, ter nadaljevanji iz let 1997 in 2001 predstavljata trilogijo Jurski park, trilogijo Jurski svet pa sestavljajo filmi Jurski svet iz leta 2015, lanski Jurski svet: Padlo kraljestvo in Jurski svet 3, ki v kinematografe prihaja leta 2021.

V Jurskem svetu 3 se bo prvič vrnila trojica glavnih igralcev iz prvega Jurskega parka: Laura Dern, Sam Neill in Jeff Goldblum.

V izvirniku so igrali znanstvenike, ki pridejo v Jurski park preverit, ali je varen (jasno, da ni). Goldblum je igral tudi v nadaljevanju iz leta 1997 in imel manjšo stransko vlogo v Padlem kraljestvu iz leta 2018, Dern in Neill sta igrala v Jurskem parku 3 iz leta 2001, skupaj pa pred dinozavri niso več bežali - do zdaj.

