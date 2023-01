Snemajo film o Amy Winehouse, tako je videti glavna igralka #foto

Da se snemanje začenja, je naznanila režiserka filma Sam Taylor-Johnson, ki je na Instagramu objavila fotografijo glavne igralke Marise Abela v vlogi Amy Winehouse z visoko spetimi lasmi, tetovažami in uhani. Kmalu zatem so filmsko ekipo z glavno igralko na čelu opazili tudi med snemanjem v Londonu.

"Sem navdušena in obenem ponižna, da imam priložnost, da bom lahko v kina pripeljala Amyjino čudovito edinstveno in tragično zgodbo, ki jo bo spremljal najpomembnejši del njene zapuščine - njena glasba," je med drugim povedala režiserka, sicer znana po filmu 50 odtenkov sive.

Marisa Abela in Eddie Marsan, ki igra pevkinega očeta Mitcha. Foto: Profimedia

Načrti za biografski film o Amy Winehouse so v javnost prišli junija lani. Film je naslovljen po njenem drugem albumu Back to Black in se osredotoča na njeno težavno življenje.

Amy Winehouse je umrla leta 2011 v starosti 27 let zaradi zastrupitve z alkoholom po letih boja z odvisnostmi. Slovela je po svojem altovskem glasu in eklektični glasbi, v kateri so bile opazne prvine različnih žanrov, med drugim soula, rhythm and bluesa in jazza. Svetovno slavo ji je prinesel drugi album Back to Black iz leta 2006, ki je bil eden najbolje prodajanih albumov v Veliki Britaniji.

Oglejte si še: