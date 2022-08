Slovencu nagrada za najboljšega režiserja

Na enem največjih mednarodnih filmskih festivalov, ki je te dni v Pekingu na Kitajskem, je scenarist in režiser Matevž Luzar v kategoriji 2021 BJIFF Forward Future s humorno dramo Orkester osvojil prestižno nagrado za najboljšega režiserja.

Žirija, ki so jo sestavljali kitajska filmska režiserka, scenaristka in producentka Ning Ying, malezijska režiserka Tan Chui Mui ter estonski pisatelj, režiser in dramaturg Martti Helde, mu je ob tem izrekla priznanje za tenkočutno in vedro pripoved o peripetijah pihalnega orkestra na gostovanju v pobratenem avstrijskem mestu. "S premišljeno uporabo črno-bele filmske tehnike je režiser na barvit in zanimiv način predstavil člane glasbene zasedbe," so utemeljili nagrado.

Foto: Gustav film

"Nagrade sem se zelo razveselil, saj prihaja iz drugega kulturnega okolja. Po odzivih sodeč je film očitno nagovoril kitajsko občinstvo. Vsako priznanje za film je lepa potrditev ne samo mojega dela, ampak tudi dela celotne ekipe," je ob tem povedal Matevž Luzar, za katerega je to po srebrni zvezdi na festivalu Cinedays v Skopju že drugo mednarodno priznanje, ki ga je osvojil s filmom Orkester.

