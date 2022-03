Se spomnite serije Borgen? Priljubljena političarka se kmalu vrača.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danska serija Oblast (Borgen), ki je spremljala zgodbo fiktivne danske političarke Birgitte Nyborg, je pred desetletjem pred male zaslone prikovala gledalce po vsem svetu. Serijo s tremi sezonami so predvajali med letoma 2010 in 2013, slovenski gledalci so jo spremljali na RTV Slovenija.

Foto: Mike Kollöffel/Netflix

Zdaj si je mogoče vse tri sezone ogledati na pretočni platformi Netflix, medtem pa je serija dobila tudi četrto sezono z naslovom Borgen - Power & Glory. To na danski nacionalni televiziji DR že predvajajo, sredi aprila jo bo mogoče na Netflixu gledati na skandinavskih trgih, od 2. junija pa v preostanku sveta, tudi Sloveniji.

Sidse Babett Knudsen igra dansko političarko, nekdaj premierko, v četrti sezoni pa zunanjo ministrico Birgitte Nyborg. Foto: Mike Kollöffel/Netflix

Tudi pod četrto sezono se je podpisal ustvarjalec Adam Price, seveda se v vlogi Birgitte Nyborg vrača Sidse Babett Knudsen, tokrat kot zunanja ministrica. Zgodba se vrti okoli položaja Danske na mednarodnem političnem parketu, boja velesil za Arktiko in, jasno, podnebne krize.

Od izvirne zasedbe se ob Sidse Babett Knudsen v glavni vlogi med drugim vračata Lars Mikkelsen in Birgitte Hjort Sørensen. Foto: Mike Kollöffel/Netflix

Četrta sezona predstavlja nekaj novih likov, vračajo pa se tudi nekateri znani obrazi, med njimi Birgitte Hjort Sørensen in

Søren Malling kot novinarja Katrine Fønsmark in Torben Friis ter Lars Mikkelsen kot ekonomist Søren Ravn.

