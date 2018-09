Scorsese po Scorseseju #foto #video

Paul Thomas Anderson velja za naslednika Martina Scorseseja. V njegovih filmih boste zlahka prepoznali vplive izkušenejšega kolega, oba pa se lahko pohvalita tudi s tem, da sta režirala filme, ki so jih številni kritiki razglasili za najboljše v preteklih treh desetletjih. Scorseseju se lahko zahvalimo za Pobesnelega bika in Dobre fante, Andersonu pa za film Tekla bo kri.

Paul Thomas Anderson velja za naslednika Martina Scorseseja. V njegovih filmih boste zlahka prepoznali vplive izkušenejšega kolega, oba pa se lahko pohvalita tudi s tem, da sta režirala filme, ki so jih številni kritiki razglasili za najboljše v preteklih treh desetletjih. Scorseseju se lahko zahvalimo za Pobesnelega bika in Dobre fante, Andersonu pa za film Tekla bo kri.

FILMI MARTINA SCORSESEJA

Ulice zla (Mean Streets, 1973)

Zgodba o skupnosti italijanskih Američanov druge generacije v newyorški soseski Little Italy spremlja zbiralca dolgov, ki želi napredovati v mafijski hierarhiji. S filmom, v katerem igrata Robert De Niro in Harvey Keitel, se je Scorsese dokončno prebil na filmsko sceno kot svež in močan kinematografski glas. • V petek, 31. 8., ob 23.05 na TV SLO 1.*

Pobesneli bik (Raging Bull, 1980)

Jake LaMotta (Robert De Niro) je bil kontroverzni boksarski prvak iz štiridesetih let 20. stoletja, čigar uspehe v ringu je zameglilo težavno zasebno življenje – bes, ljubosumje in dvomi, zlasti zaradi žene in brata. Scorsesejeva črno-bela mojstrovina je bila nominirana za osem oskarjev, prejela pa je dva – za glavnega igralca in montažo. • V torek, 4. 9., ob 23.05 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Dobri fantje (GoodFellas, 1990)

Scorsese je film posnel po resnični zgodbi Henryja Hilla – profesionalnega zločinca, ki si je že od malih nog želel postati član italijanske mafije, nazadnje pa je končal kot begunec brez imena pod zaščito ameriške vlade. Film, v katerem igrajo Robert De Niro, Ray Liotta in Joe Pesci, je bil nominiran za šest oskarjev in prejel enega – za stransko vlogo ga je domov odnesel Pesci. • V petek, 7. 9., ob 23.10 na TV SLO 1.*

Rt strahu (Cape Fear, 1991)

Ko obsojenega posiljevalca (Robert De Niro) po 14 letih izpustijo iz zapora, začne zalezovati družino odvetnika (Nick Nolte), ki ga je zastopal na začetku procesa. Film je priredba istoimenskega trilerja iz leta 1962, v katerem sta glavni odigrala Robert Mitchum in Gregory Peck. Ta se v gostujoči vlogi, svoji zadnji pred smrtjo, pojavi tudi v Scorsesejevem filmu. • V soboto, 1. 9., ob polnoči na FOX movies.*

Čas nedolžnosti (The Age of Innocence, 1993)

Romantična zgodovinska drama, ki jo je Scorsese posnel po istoimenski noveli Edith Wharton, spremlja mladega odvetnika, ki se zaljubi v sestrično svoje zaročenke. Ljubezenski trikotnik so odigrali Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer in Winona Ryder, film pa je prejel oskarja za najboljšo kostumografijo. • V nedeljo, 2. 9., ob 16.20 na TV 1000.*

Hugo (2011)

Film prinaša osupljivo pustolovščino 12-letne sirote, ki po očetovi smrti živi na pariški železniški postaji s svojim vedno pijanim stricem. Ko Hugo odkrije, da mu je oče zapustil skrivnost, se odpravi na čarobno pot, ki bo za vedno spremenila njegovo življenje. Film, s katerim se je Scorsese poklonil sedmi umetnosti in njenim pionirjem, je prejel kar pet tehničnih oskarjev. • V soboto, 8. 9., ob 10.55 na Kanal A.*

Volk z Wall Streeta (The Wolf of Wall Street, 2013)

Za pet oskarjev nominirana biografska kriminalna komedija o vzponu in padcu newyorškega borznega posrednika Jordana Belforta. Tega je odlično odigral Leonardo DiCaprio, v filmu pa se v stranski vlogi pojavi tudi slovenska igralka Katarina Čas. • Film je na voljo v videoteki DKino in na www.tvin.si.

Molk (Silence, 2016)

Scorsesejeva epska zgodovinska drama pripoveduje o mladih jezuitskih duhovnikih (Andrew Garfield, Adam Driver), ki se v 17. stoletju odpravita na Japonsko poiskat svojega nekdanjega mentorja (Liam Neeson), ki je tam širil krščanstvo. Nominacija za oskarja za najboljšo fotografijo. • Film je na voljo v videoteki DKino in na www.tvin.si.

Napovednik filma Dobri fantje:

FILMI PAULA THOMASA ANDERSONA

Magnolija (Magnolia, 1999)

Dvanajst prebivalcev doline San Fernando nastopa v prepletajočih se zgodbah, ki sestavljajo smiselno celoto in pokažejo, da v življenju ni naključij. Film, ki se lahko pohvali z odlično igralsko zasedbo (Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, William H. Macy, Julianne Moore, John C. Reilly, Jason Robards) je prejel zlatega berlinskega medveda in bil nominiran za tri oskarje. • V petek, 7. 9., ob 1.50 na Kino.*

Tekla bo kri (There Will Be Blood, 2006)

Epska drama spremlja življenje in delo Daniela Plainviewa (Daniel Day-Lewis). Ta se iz garaškega iskalca srebra, ki sam skrbi za sina, sčasoma preobrazi v samoniklega, neusmiljenega naftnega mogotca, zaslepljenega od črnega zlata. Oskar za najboljšega glavnega igralca in fotografijo. • Film je na voljo v videoteki Pickbox.

Pokvarjen (Inherent Vice, 2014)

Z drogami obsedeni detektiv leta 1970 preiskuje izginotje svojega nekdanjega dekleta, ki naj bi bilo vpleteno v zaroto proti nepremičninskemu mogotcu. V filmu, ki ga je Thomas Anderson posnel po knjigi Thomasa Pynchona, igrajo Joaquin Phoenix, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Reese Witherspoon in Owen Wilson. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Fantomska nit (Phantom Thread, 2017)

Trikratni oskarjevec Daniel Day-Lewis se je v svoji zadnji filmski vlogi pred napovedano upokojitvijo podal v svet visoke mode in skupaj z Paulom Thomasom Andersonom naslikal razkošen portret umetnika in žensk, okoli katerih se vrti njegov svet. Šest nominacij za oskarja, tudi za najboljši film, režijo in glavnega igralca, in kipec za najboljšo kostumografijo. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Napovednik filma Tekla bo kri:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet TV │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA Kino 219│ 220 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA TV SLO 1 1 │ 11 (HD) DA Videoteka Pickbox 242 Kanal A 8 │ 15 (HD) DA TV 1000 705 DA