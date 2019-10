Scorsese okrcal franšizo Marvel: To niso filmi, ampak zabaviščni parki

Martin Scorsese je za revijo Empire priznal, da si ni še nikoli v celoti ogledal nobenega od številnih filmskih izdelkov franšize Marvel. Dejal je, da je sicer poskusil, a ni šlo.

"To niso filmi. Ne glede na to, kako dobro so narejeni in da se igralci trudijo, kolikor se v danih okoliščinah lahko, se mi zdi, da se najbolj približajo zabaviščnim parkom. Niso filmi, v katerih človek izraža čustva in psihološke izkušnje z drugimi ljudmi," je dejal.

Tudi uspeh filmov s podpisom Marvel ne prepriča Scorseseja. Zadnja v vrsti prigod superjunakov je bil letošnji film Maščevalci: Zaključek, ki je postal najbolj dobičkonosen film vseh časov. Zaslužil je rekordnih 2,8 milijarde dolarjev (približno 2,5 milijarde evrov).

Film Maščevalci: Zaključek združuje priznane igralce Chrisa Hemswortha, Chrisa Evansa, Roberta Downeyja Jr. ter Scarlett Johansson, Brie Larson in številne druge. Foto: IMDb

Mnenje slavnega režiserja, ki je posnel kultne filme, kot so Taksist, Dobri fantje in Pobesneli bik, je hitro doseglo Jamesa Gunna, režiserja Marvelovih filmov Varuhi galaksije. Ta je tvitnil, da je Scorsese eden njegovih najljubših režiserjev, zato je užaloščen zaradi tega.

"Martin Scorsese je eden od petih mojih najljubših režiserjev. Bil sem besen, ko so ljudje njegov film Zadnja Kristusova skušnjava kritizirali, ne da bi ga videli. Užaloščen sem, da zdaj on sam na enak način presoja moje filme."

Martin Scorsese is one of my 5 favorite living filmmakers. I was outraged when people picketed The Last Temptation of Christ without having seen the film. I’m saddened that he’s now judging my films in the same way. https://t.co/hzHp8x4Aj8