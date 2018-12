Robot na ruski televiziji v resnici moški v kostumu #video

Na novičarski televiziji Rusija 24 so v torek poročali o predstavitvi robota Borisa, ki zna plesati in peti, na tehnološkem forumu za otroke. "Na forumu so lahko videli tehnološko naprednega robota," je povedal voditelj.

"Dober sem v matematiki, vendar želim zdaj študirati umetnost in glasbeno kompozicijo," je povedal robot s kovinskim glasom, pri čemer so na njegovem obrazu svetile različne lučke.

На молодежном форуме в Ярославле чувака нарядили в «робота Бориса». Танцевать его уже научили.



Вот это прорыв. Вот это я понимаю.. pic.twitter.com/mIo07Wvmjp — Советский! (@Soviet_flag) December 12, 2018

Vendar pa so blogerji na spletu našli kostum za robota, ki je popolnoma enak domnevnemu robotu. Objavili so tudi fotografije iz zakulisja dogodka, na katerih je med kostumom in čelado viden vrat moškega, ki se je oblekel v robota. Pozneje je še tiskovna agencija MBH Media (ta je v lasti Mihaila Hodorkovskega, vidnega predstavnika opozicije in kritika ruskega predsednika Vladimirja Putina) objavila fotografijo moškega, ki ga oblačijo v kostum robota.

Вот вам тот самый «современный робот» — эксклюзивное фото подготовки к молодежному форуму Путина в Ярославле.



Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/M9BorrYTNS — МБХ Медиа (@MBKhMedia) December 12, 2018

Danes je televizija objavila pogovor z novinarjem, ki je pripravil prispevek. "Popolnoma sem bil prepričan, da bodo vsi ugotovili, da gre za kostum, kot pri Božičku, saj je šlo za projekt za otroke," je povedal.

