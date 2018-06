Rihanna in Sandra Bullock v največjem ropu stoletja

Oglasno sporočilo

Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna in Helena Bonham Carter bodo združile čare in moči v novi akciji Oceanovih 8.

5 let, 8 mesecev in 12 dni je Debbie Ocean (Sandra Bullock) v zaporu kovala načrt za največji in najbolj drzen rop svoje kariere. Dobro se zaveda, kaj bo potrebovala – ekipo najboljših na svojem področju, ki pa se bo začela pri bivši partnerici v kriminalnih dejanjih Lou (Cate Blanchett). Skupaj bosta rekrutirali skupino pravih specialistk: draguljarko Amito (Mindy Kaling), ulično prevarantko Constance (Awkwafina), izkušeno preprodajalko Tammy (Sarah Paulson), hekerko Nine Ball (Rihanna) in modno oblikovalko Rose Weil (Helena Bonham Carter).

Tarča je 150 miljonov dolarjev vredna diamantna ogrlica, ki bo na najbolj prestižnem dogodku leta – Met gali, okraševala vrat svetovno znane filmske igralke Daphne Kluger (Anne Hathaway). Njihov načrt je precizen in dodelan do potankosti, vendar pa ga bo potrebno izvesti brez najmanjše napake, če ga bo ekipa želela speljati vsem na očem in ob tem ostati neopažena.

V Oceanovih 8 igra tudi Richard Armitage kot Claude Becker, spremljevalec Daphne Kluger na gali, kateremu se o dogajanju niti ne sanja ter James Corden kot John Frazier, zavaravalniški preiskovalec, ki poskuša sestaviti koščke kriminala, ki se je zgodil.

Po scenariju Olivie Milch je film režiral Gary Ross (Seabuscuit, Igre lakote, Pleasantville), Steven Soderberg in Susan Ekins pa sta film producirala.

Sandra Bullock je o filmu povedala: "To je film o ropanju in filmi o ropanju so vedno zabavni. Kako bodo ukradli, kar mislijo ukrasti in kakšni zapleti se bodo na tem podvigu dogajali? Ampak Oceanovih 8 je v resnici veliko več. Oceanovih 8 je film o osmih čudovito kompleksnih, pametnih in zabavnih ženskah, ki vas bodo popeljale na njihovo osebno pustolovščino, skupaj z vsemi preobrati in zapleti, ki se bodo pojavili."

Akcijski spektakel OCEANOVIH 8 v kina prihaja predpremierno že 13. junija. Svečana premiera filma bo potekala v ljubljanskem Koloseju, po vseh Cineplexxih po sloveniji pa bo film slavnostno zavzel kinodvorane v sklopu dogodkov Ladies Night! Vstopnice so že v prodai. Distributer filma je Blitz Film & Video Distribution.