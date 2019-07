Revolucija trka na vrata Versaillesa

Versailles

Premierno od nedelje, 4. avgusta, ob 21. uri. │ Sezona: 3. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: Benijay Rights

Igralski zasedbi serije Versailles se bodo v tretji sezoni pridružili trije novi navdušujoči igralski obrazi – Anthony Flanagen, Jenny Platt in Matthew McNulty. Ti bodo odigrali ključne vloge v sklepnem delu pripovedi o življenju kralja Ludvika XVI.

Ludvik XIV. je našel rešitev za škandal s strupi in dobil vojno z Nizozemsko. Zdi se, da nič ne more ustaviti njegovih strašnih ambicij po širitvi kraljestva in prevladi nad vso Evropo, toda vsake sanje imajo svojo ceno.

Jeza ljudstva narašča, saj ne želijo financirati kraljeve razsipnosti. Revolucija trka na vrata, Versailles ni varen in pred kraljem so novi izzivi.

Madame de Maintenon napelje Ludvika k vzpostavitvi absolutizma, kar zaneti konflikte na dvoru. Kmalu kralj ne more več trpeti čedalje večjega upora ljudstva, protestantov in celo samega papeža.

Medtem Phillippova preiskava skrivnostnega zapornika z železno masko povzroči neznano grožnjo za kralja.

Murdochove skrivnosti

Premierno vsak dan med tednom od ponedeljka, 5. avgusta, ob 20. uri. │ Sezona: 5. │ Št. epizod: 13 x 60 min. │ Foto: ITV Global

V peti sezoni serije Murdochove skrivnosti bomo spoznali nove zanimive like, osnovane na resničnih izumiteljih in inovatorjih. Tokrat se bo Murdoch podal v nov svet inovacij in preiskovanja umorov s svojima idoloma Alexandrom Grahamom Bellom in Henryjem Fordom.

Med zapletenimi preiskavami v tej sezoni velja izpostaviti naslednje: Murdoch mora postopati previdno, ko napadejo protestantskega policista, za napadom pa najverjetneje stojijo katoliški nasprotniki.

Murdoch se znajde v družbi ambicioznega romanopisca Jacka Londona, uspešnega industrialca Henryja Forda in celo anarhistov, ko se vtihotapi v skupino, ki jo vodi voditeljica delavskega sindikata Emma Goldman.

Medtem se inšpektor Brackenreid utaplja v svoji osebni drami, medtem ko skupaj z Murdochom preiskujeta primer poskusa umora svetovno znane operne dive.

Pozneje je Murdochovo zasebno življenje prerojeno, saj odkrije, da njegova nekdanja ljubezen Anna Fulford deluje v Torontu pod psevdonimom, toda njunemu razmerju še vedno grozi kriminalna združba Black Hand.

Sezona se konča s prehodom v 20. stoletje in z vprašanji o prihodnosti, ki jih odpira primer domnevnega potnika skozi čas.

Bo Brackenreid sprejel novo vlogo v Ottawi in zapustil oddelek, se bo profesionalen odnos med Crabtreejem in dr. Grace prelevil v osebnega in kaj čaka Murdocha v prihodnosti?

Maraton skrivnosti

Vsako nedeljo od 4. avgusta ob 6.35. │ Foto: ITV Global

Na programu Epic Drama apetit za kriminalne drame ne pozna meja. V avgustu so vse nedelje prihranili za Frankie, Phryne in Williama.

Namestite se v naslanjače, sprostite se in uživajte ob najnovejših preiskovalnih dogodivščinah njihovih priljubljenih detektivov iz TV-serij Frankie Drake, Detektivka Fisherjeva in Murdochove skrivnosti.

Napovednik tretje sezone serije Versailles: