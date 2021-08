Quentin Tarantino se še danes, pri 58 letih, drži obljube, ki jo je dal svoji mami, ko je bil star komaj 12 let. Ker je hotela porušiti njegove sanje o pisanju scenarijev in snemanju filmov, se je zaobljubil, da z njo ne bo delil svojega bogastva.

Slavni režiser je to razkril v podcastu The Moment, ko je razlagal, kdaj se je lotil ustvarjanja, po katerem ga danes pozna ves svet. Ko je bil še v osnovni šoli, se je zaradi pisanja scenarijev med poukom večkrat znašel v težavah, učiteljice pa so ga zaradi tega celo kaznovale, se spominja. "V tem so videle nekakšen upor, češ da delam to namesto šolske naloge." Ko so to povedale njegovi mami, ni bilo nič bolje.

"Mama mi je težila zaradi tega, in ko je enkrat sredi bentenja rekla: 'Mimogrede, s to tvojo majhno pisunsko kariero je konec', sem ji rekel: 'V redu, ampak ko bom uspešen scenarist, ne boš od mene dobila niti centa. Nobene hiše zate, nobenih počitnic, nobenega kadilaka za mamico. Nič ne boš dobila, ker si rekla to.'"

Tarantino je postal eden najboljših režiserjev današnjega časa. Foto: Reuters

"Obstajajo posledice za besede, ki jih izrečeš"

Ko ga je voditelj podcasta Brian Koppelman vprašal, ali se drži obljube, je Tarantino to potrdil. Dodal je, da ji je pomagal pri težavah z davkarijo, vendar ni dobila "nobene hiše, nobenega kadilaka".

Koppelman je dejal, da ga je morda ravno mama s svojimi besedami spodbudila, da se je še toliko bolj potrudil pri svoji karieri, samo da bi ji dokazal, da se moti, na kar je režiser odvrnil: "Ko vzgajaš otroke, obstajajo posledice za besede, kij jih izrečeš. Ne pozabite na posledice zaradi sarkastičnih pripomb glede stvari, ki otrokom veliko pomenijo."

Tarantino velja za enega najboljših ter najuspešnejših režiserjev in scenaristov današnjega časa. Podpisal se je pod številne uspešnice, kot so Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, Šund, Ubila bom Billa, Django brez okovov, Jackie Brown in Štiri sobe.

Njegovo premoženje je ocenjeno na 120 milijonov dolarjev, kar je približno 102 milijona evrov.