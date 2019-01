Priljubljeni Andrija iz serije Andrija & Anđelka v hit komediji Taksi bluz

Oglasno sporočilo

Kralj humorja Andrija Milošević, vsem dobro znan po seriji Andrija & Anđelka, nas bo to zimo navdušil v filmskem hitu Taksi bluz, noro zabavni akcijski komediji, ki vas bo nasmejala do solz.

Leto 2019 začenjamo z enkratnim humorjem, ki nas še nikoli ni razočaral, in če nam tak humor postreže Andrija Milošević, je smeh do solz zagotovljen. Film Taksi bluz, komedija v režiji Miroslava Stamatova z Andrijo Miloševićem v glavni vlogi, bo v slovenskih kinematografih konec januarja in po njegovi zaslugi letos nihče ne bo trpel za januarsko depresijo.

Če lahko sklepamo po kinonapovedniku in drugih objavah na družbenih omrežjih, se bo to zimo največja zabava dogajala v taksijih. Prav tako zabavo namreč lahko pričakujemo v taksiju našega glavnega junaka Marka (Andrija Milošević), propadlega dramaturga, ki že vrsto let dela kot taksist in bo v eni nočni izmeni doživel niz neverjetnih dogodkov. Na prvi pogled običajen dan v službi se bo sprevrgel v kaos, ko bo v njegov taksi sedel mladi Damir, ki je pobegnil iz mladinskega doma, da bi našel očeta. Vožnja v taksiju ju bo v eni noči privedla do odbitih in blazno smešnih situacij, v katere bodo vpletene številne druge, prav tako komične stranke.

Igralsko zasedbo sestavljajo Andrija Milošević, Todor Jovanović, Milena Predić, Aleksandra Tomić, Sergej Trifunović, Boris Komnenić, Bojan Dimitrijević, Nikola Đuričko, Boris Milivojević, Nikola Pejaković, Srđan Bjelogrlić in drugi. Režija: Miroslav Stamatov TAKSI BLUZ BO V KINU OD 24. 1. 2019.

Naročnik oglasne vsebine CON FILM D.O.O.