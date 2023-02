Pri Warner Bros napovedali nove filme Gospodar prstanov

Dogovor o tem sta sklenila nedavno imenovana vodja studia Mike De Luca in Pam Abdy. Da sta podpisala pogodbo za snemanje več filmov Gospodar prstanov, je sporočil izvršni direktor skupine Warner Bros David Zaslav.

Filme bo ustvarila Warnerjeva hčerinska družba New Line Cinema

Dodatnih podrobnosti ni razkril, prav tako po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni znano, katere zgodbe iz obsežnih Tolkienovih knjig bodo podlaga za nove filme. Ustvarila jih bo Warnerjeva hčerinska družba New Line Cinema, ki je posnela tudi izvirno Jacksonovo trilogijo.

Konkurenčni studio Amazon je septembra lani začel predvajati prvo sezono lastne televizijske priredbe Gospodarja prstanov z naslovom Prstani moči. Serija kot predzgodba knjig Gospodar prstanov naj bi trajala pet sezon, njeni skupni stroški pa naj bi znašali več kot milijardo dolarjev.

Prva sezona je platformi za pretočno predvajanje Prime Video zagotovila največjo gledanost, saj so na dan premiere zabeležili 25 milijonov gledalcev, vendar je prejela mlačen odziv kritikov.

Trije filmi Gospodar prstanov so prejeli 17 oskarjev

Jacksonovi trije filmi Gospodar prstanov so v kinematografih zaslužili skoraj tri milijarde dolarjev in prejeli 17 oskarjev, med drugim za najboljši film za finale trilogije iz leta 2003 Kraljeva vrnitev. V njej so zaigrali Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen in Cate Blanchett.

Naslednja trilogija, ki je sledila in temelji na Tolkienovemu Hobitu, je bila prav tako velika uspešnica, kljub slabemu odzivu kritikov.