Pri 87 letih je umrl George Segal, igralec z izjemnim razponom vlog in kariero, ki je trajala več kot 60 let.

"Družina je strta ob novici, da je zaradi zapletov pri operaciji žilnega obvoda umrl George Segal," je medijem v torek sporočila žena znanega igralca.

Segal se je rodil leta 1934 v New Yorku, po fakulteti in služenju vojaškega roka pa se je začel ukvarjati z igro.

Bil je tudi izvrsten igralec bendža in izdal tri glasbene albume. Foto: Guliverimage/AP

Leta 1966 je zaigral v filmu Kdo se boji Virginie Woolf? (Who's Afraid of Virginia Woolf?) in si za to vlogo prislužil nominacijo za oskarja, za glavno vlogo v filmu A Touch of Class pa je dobil zlati globus.

Z Lauro San Giacomo, soigralko v priljubljeni humoristični seriji Pa me ustreli! Foto: Guliverimage/AP

V poznejših letih svoje igralske kariere je več igral na televiziji, njegova najbolj prepoznavna vloga, po kateri je znan tudi v Sloveniji, pa je vloga lastnika modne revije Jacka Galla v humoristični seriji Pa me ustreli! (Just Shoot Me!).