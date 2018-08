Polom novega filma Kevina Spaceyja: prvi dan prodali le 13 vstopnic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Film Billionaire Boys Club (Klub mladih milijarderjev) je prvi film Kevina Spaceyja, ki je v kinematografe prišel po obtožbah o spolnem nadlegovanju, izrečenih na njegov račun. In prve dni predvajanja, ki naj bi bili za vsak film najpomembnejši (in najuspešnejši), je Spaceyjev film v ZDA popolnoma pogorel.

Kot poroča Hollywood Reporter, so film pretekli konec tedna vrteli v le osmih kinematografih po ZDA, skupno pa so v petek z vstopnicami zaslužili 126 dolarjev oziroma 110 evrov, kar pomeni, da so prodali le kakšnih 13 vstopnic. V soboto se film ni odrezal veliko bolje, skupno pa naj bi pretekli konec tedna zaslužil manj kot 400 evrov.

Velja omeniti, da si je bilo film mogoče prek plačljive storitve videa na zahtevo ogledati že prejšnji mesec, še pred kinopremiero, kar je zagotovo prispevalo k slabemu obisku kinodvoran, a takšnega poloma ni pričakoval nihče, še dodaja Hollywood Reporter.

Film sicer temelji na resnični zgodbi o skupini mladih bogatašev, ki so se v 80. letih prejšnjega stoletja v Los Angelesu lotili piramidne prevare. Ob Spaceyju v njem med drugim igrajo Ansel Elgort, Taron Egerton, Emma Roberts in Jeremy Irvine.