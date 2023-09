Pisec Igre prestolov razkril, kateri je po njegovem mnenju najboljši finale serije v zgodovini

Avtor fantazijskega romana Igra prestolov George R. R. Martin je objavo napisal po tem, ko je prebral članek revije Vanity Fair, ki je epizodo Igre prestolov uvrstila na seznam 25 popolnih epizod v zadnjih 25 letih.

Gre za epizodo, imenovano Blackwater, predzadnjo epizodo druge sezone priljubljene serije. Epizoda, ki jo je napisal Martin, se sicer osredotoča na lik Stannisa Baratheona in njegov poskus osvojitve Kraljevega pristanka.

"Nikoli nisem trdil, da sem popoln, a če dobri ljudje pri Vanity Fairu pravijo tako, kdo sem jaz, da bi se prepiral," je avtor Martin v komentarju o uvrstitvi epizode Blackwater na seznam 25 popolnih epizod v zadnjih 25 letih, zapisal na svoji spletni strani.

Blackwater je njegova najljubša epizoda, ki jo je napisal za Igro prestolov

Martin je povedal tudi, da je Blackwater njegova najljubša epizoda, ki jo je napisal za Igro prestolov, prav tako pa je dejal, da se strinja s preostalim seznamom Vanity Faira. Bi pa na ta seznam dodal zadnjo epizodo HBO-jeve serije Six Feet Under (Pod rušo). Serija se je predvajala od leta 2001 do 2005 in spremlja družino Fisher, ki vodi pogrebno podjetje.

"Če bi moral izbrati eno epizodo, ki bi bila še popolnejša od vseh ostalih na seznamu, bi to bila zadnja epizoda Six Feet Under. Ta serija mi je bila všeč, čeprav ne morem reči, da mi ni bila tako všeč kot serije Rim ali Deadwood ali Fargo ali nekaj drugih serij, ki niso na tem seznamu," je zapisal Martin. "Toda ta zadnja epizoda je daleč najboljši konec v zgodovini televizije. Mislim, da ga nič ne more preseči," je še dodal.

Pisatelj je izrazil tudi občudovanje nad nekaterimi epizodami The Wire in Black Mirror ter dodal, da je počaščen, da se je njegovo delo znašlo v tako imenitni družbi. "Nobeno umetniško delo seveda ni nikoli zares popolno. Vendar je zelo lepo slišati, da si to morda dosegel ali pa si se temu vsaj uspel približati. Vedno pa je naslednjič. In ne glede na to, kako dobro (ali slabo) je ena izmed mojih pravljic sprejeta, si vedno želim, da bi bila naslednjič, ko se usedem pred računalnik, še boljša," je še zapisal priznani pisatelj.