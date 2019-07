Odpotujte v pisani svet ljubljenčkov

Littlest Pet Shop: Naš mali svet

Dobrodošli v deželi Paw-Tucket, svet, ki ga ljubljenčki po lastnih željah ustvarjajo zase. Če ste zelo priden ljubljenček, lahko vanj vstopite skozi čaroben portal, ki se pojavi v svetu ljudi in ki vam omogoča prehod v mestno središče Paw-Tucketa.

Ob prihodu se lahko oglasite v trgovinici za male živali ter na recepciji dvignete svoje ključe in paket dobrodošlice. S ključem se boste ob koncu svojega obiska skozi enega številnih izhodnih portalov, ki jih najdete po vsej deželi, vrnili domov k svojemu ljubečemu lastniku.

Odkrijte snežne strmine, na katerih vlečnice poganjajo bernardinci, obiščite lepotni salon, kjer vas lahko s sprehodom čez vaš hrbet zmasira mačka, ali se vkrcajte na križarko, ki pluje po morjih Paw-Tucketa in ponuja možnost čudovite zabave.

V tem pisanem svetu ljubljenčkov lahko odkrijete in počnete številne stvari.

Promocijski video risanke Littlest Pet Shop: Naš mali svet:

Transformerji: Akademija reševalnih botov

Hot Shot, Whirl, Medix, Hoist in Wedge sestavljajo skupino mladih in obetavnih botov, ki so pravkar prispeli iz Cybertrona in imajo posebno čast, da se vpišejo na akademijo za usposabljanje reševalnih botov na Zemlji.

Na lastni koži se bodo naučili, kako postati junaki. Pod budnim očesom nekaterih znanih likov se bodo naši mladi boti podali novim in razburljivim dogodivščinam naproti, na katerih bodo dobili dragocene lekcije o tem, kaj pomeni biti Zemljan.