Od vrtca do diplome

Pred začetkom šolskega leta smo na malih zaslonih poiskali 15 filmov, ki se delno ali v celoti dogajajo v različnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah in prikazujejo tako resne kot tudi zabavne vidike izobraževanja od vrtca do fakultete in večerne šole.

Vzgojiteljica (The Kindergarten Teacher, 2018)

Vzgojiteljica v vrtcu (Maggie Gyllenhaal) odkrije, da je med njenimi varovanci tudi nadarjeni petletnik, ki jo nenavadno pritegne – to pa prinese nevarno in obupano prizadevanje, da bi mu za vsako ceno pomagala razviti ta talent. Priredba istoimenske izraelske drame je bila premierno prikazana na filmskem festivalu Sundance. • V nedeljo, 1. 9., ob 20. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Otrok, kot je Jake (A Kid Like Jake, 2018)

Par iz Brooklyna (Claire Danes in Jim Parsons) išče ustrezen vrtec za nenavadno zrelega štiriletnega sina, ki se raje kot v vojaka oblači v princesko. Med igranjem starševske vloge se med njima vztrajno veča vrzel pri vprašanju, kaj je najbolje za sina. • V nedeljo, 25. 8., ob 6. uri na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Onstran šolske table (Beyond the Blackboard, 2011)

Mlada in idealistična učiteljica dobi zaposlitev v začasni učilnici v zavetišču za brezdomce, ki jo vsak dan obiskuje skupina revnih otrok. Medtem ko se spopada z lastnimi strahovi in predsodki, počasi spoznava svoje učence in razmere, v katerih so prisiljeni živeti. Družinska drama temelji na resničnih dogodkih. • V nedeljo, 1. 9., ob 6. uri na FOX Movies.*

Učitelj (Les grands esprits/The Theacher, 2017)

Francois (Denis Podalydès), profesor literature na eni od najbolj prestižnih francoskih gimnazij, je po neki opazki na večerni zabavi prisiljen sprejeti službo na surovi državni šoli v revnem predmestju Pariza. Toda dijakov iz socialno ogroženih družin literatura prav nič ne zanima … • V sredo, 28. 8., ob 20.05 na TV SLO 1 in ob 8.45 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Nova sošolka (Nil Battey Sannata/The New Classmate, 2015)

Indijska komična drama o služkinji, ki se v želji, da bi svoji leni in neambiciozni najstniški hčerki omogočila boljšo prihodnost, vpiše v njeno šolo, saj jo bo le tako lahko poučevala. Medtem ko se novi sošolki pretvarjata, da se ne poznata, mati osvoji razred z modrimi življenjskimi nasveti. • V nedeljo, 1. 9., ob 15.15 na TV SLO 1.*

Srednja šola: Najhujša leta mojega življenja (Middle School: The Worst Years of My Life, 2016)

Srednješolec Raf Khatchadorian se spopada s težavami tako v šoli kot doma, dokler ne skuje načrta za najboljše leto v svojem življenju – s svojim najboljšim prijateljem Leonardom bo poskusil prekršiti čisto vsako pravilo na njuni šoli. • V ponedeljek, 2. 9., ob 19.05 na CineStar TV Premiere 1.

Domača naloga (The Art of Getting By, 2011)

George (Freddie Highmore) je osamljen najstnik, ki se je do zadnjega razreda srednje šole prebil brez enega samega dne resnega učenja. Spoprijatelji se s Sally (Emma Roberts), čedno in zapleteno dijakinjo, ki v njem prepozna sorodno dušo. • V nedeljo, 1. 9., ob 10.55 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Matura (Bacalaureat/Graduation, 2016)

Elizi se obeta štipendija za študij psihologije v Veliki Britaniji, opraviti mora le še maturo. Toda grozljiv incident postavi na kocko dekletovo prihodnost in njen oče mora sprejeti težko odločitev. Trpka realistična drama, v kateri se prvak romunskega novega vala Cristian Mungiu sprašuje, ali cilji upravičujejo sredstva, ko je posredi dobrobit naših otrok, je v Cannesu prejela nagrada za najboljšo režijo. • V videoteki DKino.

Dogodivščine v javni šoli (Adventures In Public School, 2017)

Plah, neroden in doma šolan fant Liam (Daniel Doheny) sklene obiskovati javno šolo, ko se zaljubi v priljubljeno enonogo dekle. Tam je na nezadovoljstvo svoje matere (Judy Greer) deležen zlasti pouka o seksu, mamilih in družbenih nemirih. • V torek, 10. 9., ob 3.10 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mladenič v modrem (21 Jump Street, 2012)

Schmidt in Jenko (Jonah Hill in Channing Tatum), nekdanja sošolca in policijska kolega, se infiltrirata v srednjo šolo, da bi razkrila tamkajšnja kriminalna početja. Ko sedeta v šolske klopi, spoznata, da so se pravila od časa, ko sta jih sama gulila, precej spremenila. Hvaljeno priredbo istoimenske TV-serije sta režirala Phil Lord in Christopher Miller (LEGO film). • V videoteki DKino.

Mladeniča na faksu (22 Jump Street, 2014)

V nadaljevanju akcijske komedije policistoma pod krinko nadrejeni zaupajo še težji izziv – v univerzitetnem naselju morata razkrinkati in aretirati spretnega prekupčevalca mamil. Toda zahteven primer postavi na preizkušnjo njuno strokovno sodelovanje in prijateljstvo ... • V videoteki DKino.

Duša zabave (Life of the Party, 2018)

Ko predano gospodinjo (Melissa McCarthy) po 23 letih zakona nenadoma zapusti mož, se ta odloči, da bo pridobila visokošolsko izobrazbo, in se pridruži hčeri, ki študira na kolidžu. Tam uživa v svobodi, zabavi in brezskrbnosti študentskega življenja, med študijskim letom pa ji uspe znova odkriti samo sebe. • V sredo, 28. 8., ob 16.30 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pariška šola (A Paris Education, 2018)

Naiven cineast Etienne se vpiše na filmsko akademijo v Parizu, kjer spozna sorodni duši Mathiasa in Jean-Noëla. V naslednjem študijskem letu bodo sledili prijateljski in ljubezenski izzivi, pa tudi umetniški spopadi med njimi. Grenko-sladka hvalnica vihravosti študentskega življenja. • V četrtek, 29. 8., ob 6. uri na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Očka bruc (Freshman Father, 2009)

John in Kathy sta popoln par. Ko Kathy zanosi, se odločita, da bo ona skrbela za otroka, medtem ko bo on študiral na Harvardu. Ko ga Kathy zapusti, mora John poskrbeti za otroka in za svoje ocene, hkrati pa hodi še v službo. Kako se bo znašel? Film je posnet po resničnih dogodkih. • V sredo, 28. 8., ob 16.30 na FOX Movies.*

Večerna šola (Night School, 2018)

Zabavna komedija o skupini nekdanjih faliranih dijakov, ki se vpišejo v večerno šolo v upanju, da bodo opravili nujno potreben preizkus splošne izobrazbe. Glavni zvezdnik, scenarist in producent filma je nesojeni voditelj letošnjih Oskarjev, komik Kevin Hart. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Večerna šola:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA CineStar TV Premiere 1 225│ 226 (HD) NE TV SLO 1 1 │ 11 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA