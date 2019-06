O snemanju Černobila: Zunaj je ves čas stal tip z brzostrelko #intervju

Serija Černobil je zgolj s petimi epizodami pustila nepozaben pečat, in prav upravičeno je trenutno tudi najbolje ocenjena serija v spletni filmski bazi IMDb.

Čeprav je HBO predvajal že vse epizode te pretresljive serije, ta še vedno odmeva. Ne samo zaradi odlične izvedbe, ampak tudi zaradi neverjetnih zgodb, ki so tako ekstremne, da jim je kar težko verjeti. Tega se je zavedal tudi ustvarjalec Craig Mazin, ki je imel zaradi tega nekaj težav pri pisanju scenarija. "Če bi pisal to kot fikcijo, bi veliko ljudi trdilo, da je nerealistično, prav tako zaradi velikega zanikanja, ki je bilo takrat prisotno," je povedal v intervjuju.

Resnična junaka, ki ju ne bi smeli nikoli pozabiti

A serija je izjemna še zaradi nečesa: igralske zasedbe, predvsem Jareda Harrisa in Stellana Skarsgårda, ki upodabljata osrednja lika. Jared Harris je jedrski fizik Valerij Legasov, ki je bil kot del ekipe za posredovanje prvi, ki se je zavedel obsega jedrske nesreče, kakršna se še nikoli ni zgodila. Stellan Skarsgård pa igra sovjetskega podpredsednika vlade Borisa Ščerbina, ki mu Kremelj naloži odgovornost za državno preiskavo v Černobilu nekaj ur po katastrofi. Ob njima zaigra še Emily Watson, ki upodablja Ulano Komjuk, edini izmišljeni lik sovjetske jedrske fizičarke, ki predstavlja vse znanstvenike, ki so v resnici delali ob Legasovu.

Tako Legasov kot Ščerbina sta pravzaprav junaka v razpletu Černobila, a ju Sovjetska zveza ni videla tako.

Valerij Legasov je dve leti po černobilski nesreči storil samomor, Boris Ščerbina pa je umrl leta 1990 zaradi posledic radiacije, ki ji je bil izpostavljen med preiskavo nesreče. Foto: HBO

Jared, povejte nam o vašem liku.

Igram Valerija Legasova, glavnega znanstvenika, ki mora poskrbeti za čistko in ugotoviti, kako spraviti Pandoro nazaj v škatlico. Nekega jutra so ga potegnili iz njegovega življenja in ga do popoldneva že postavili na najslabši kraj na svetu. Ni naravni heroj. Če bi ga vprašali, bi raje videl, da bi to počel nekdo drug, ampak potem spozna, da bo moral to storiti in da ne bo mogel oditi, dokler ni storjeno.

Ali obstajajo kakšni posnetki ali intervjuji o njem?

Sovjetska zveza je izbrisala veliko njegove vpletenosti in zapuščine, a nekaj posnetkov je vseeno preživelo. Bil je malce ošaben, a tega nismo vpletli v naš lik.

Serija se začne z njegovim samomorom. Zakaj mislite, da ga je storil?

Naredil ga je na dan, ko bi moral dostaviti še eno poročilo, lagati in reči, da je vse v redu. Hotel je, da se izve resnica, saj je bilo še veliko nerešenih problemov. Zato je imel njegov samomor namen.

Kako je bilo delati s Stellanom Skarsgårdom in Emily Watson?

Zelo lahko, oba sta zelo zabavna, prizemljena in nimata težav z egom. Trudita se najbolje opraviti svoje delo, nič nista tekmovalna. Družili smo se v Vilni. Stellan je pravi ljubitelj hrane in čudovit kuhar, zato nam je poiskal odlične restavracije, kjer smo imeli dolge obede z veliko odličnega vina, pri čemer smo si pripovedovali nore zgodbe.

Jared Harris kot Valerij Legasov med pojasnjevanjem nesreče. Foto: HBO

Stellan, kaj vas je pritegnilo k igranju Borisa Ščerbine?

Scenarij je bil izjemno dober, poleg tega pa sem hotel delati z Emily Watson, Jaredom in Johanom (Renckom, režiserjem, op. p.).

Z Emily ste prvič zaigrali v filmu Lom valov pred 23 leti. Kako je bilo ponovno zaigrati ob njej?

Krasno jo je bilo spet srečati in se družiti z njo. Blestela je v tistem filmu, zdaj pa je igrala nekaj povsem drugačnega. Njen lik je bolj osredotočen, začinjen in odločen, a še vedno ima tisti žar. Strmeti v tiste velike okrogle modre oči je neverjetno. Je odlična igralka in krasna oseba.

Vaš lik je resnična oseba. Ste si ogledali kakšne videoposnetke z njim?

Ne, videl sem samo fotografije kadrov. O Ščerbini ni veliko materiala, nekaj ga je v ruščini. Učil sem se skozi scenarij. Je politik, bil je prisoten dolgo časa in zato je del sistema. A doživi šok, ko izve, kam lahko privede nesreča, in skozi serijo se veliko nauči.

Stellan kot Boris Ščerbina Foto: HBO

Kakšen je bil režiser Johan Renck?

Jared: Mislim, da je bila odločitev, da imamo vseskozi istega režiserja, odlična. Tako lahko bolje razvijaš zgodbo in ni treba vsakič znova uriti novega režiserja. Bil je zelo iskren, neposreden, vedel je, kaj hoče, saj je že delal z isto snemalno ekipo. Je bilo pa vse skupaj zelo multikulturno. Snemalna ekipa je bila s Švedske, ekipa zvoka je bila francoska, asistenti režiserja so bili Angleži, pa še nekaj druge litovske ekipe. Čudno, ampak to se pri projektih, posnetih v Evropi, ne zgodi tako pogosto.

Stellan: Z Johanom sem si želel delati že leta. Bil je fantastičen - držati tako raven energije in osredotočenosti med tako dolgim snemanjem, hkrati pa ni bil vzkipljiv in je iz vsakega prizora iztisnil najboljše.

Kako pa je bilo snemati v pravem reaktorju?

Jared: Čudno. Zelo resno. Zunaj je ves čas stal tip z brzostrelko.

Stellan: Za nas so zelo dobro poskrbeli, zato se nikoli nisem počutil, kot da sem v nevarnosti.

Odlična trojica: Stellan Skarsgård (Boris Ščerbina), Emily Watson (Ulana Komjuk) in Jared Harris (Valerij Legasov) Foto: HBO

Koliko se spomnite, ko se je zgodila dejanska nesreča?

Jared: Spomnim se opozoril, da ne smemo iti ven, še posebej, kadar je deževalo. Takrat sem bil ravno v Londonu. Nismo smeli piti mleka. Nehali so prodajati waleško jagnjetino in kar naenkrat je bila moderna jagnjetina z Nove Zelandije. Vsakič, ko se zgodi katastrofa, ljudje nenadoma odprejo svoje Nostradamusove knjige in trdijo, da je že predvidel Černobil. Na plan privabi norce.

Stellan: Zelo dobro se spomnim, saj so nesrečo zaznali prav v švedski jedrski elektrarni. Zaradi vremena smo dobro leto dobivali precejšnjo dozo radiacije. Nekaj let nismo smeli jesti mesa severnega jelena, prav tako so bile prepovedane gobe s severa Švedske.

So bile stvari, ki so vas na novo šokirale in presenetile, zdaj, ko ste bili del tega projekta?

Jared: Najbolj me je presunilo junaštvo, o katerem seveda prej nismo slišali. Vedeli smo, da so zaj***li, a zdaj mi bo od te zgodbe ostalo junaštvo ljudi. Hitro so razumeli, da tega ne bodo preživeli, a so morali ukrepati, sicer bi bilo še mnogo huje. Ljudje so se žrtvovali, a ta del Černobila ni dosegel zahoda. Niso hoteli, da bi se razvedel ta del Sovjetske zveze. Gorbačov je rekel, da je Černobil povzročil konec Sovjetske zveze - dojeli so, da se ne morejo spustiti v jedrsko vojno, saj če je bilo potrebno toliko, da so počistili nesrečo, kako bi sploh lahko uporabljali to orožje? To bi samo uničilo svet.

Stellan in Jared se dobro spomnita, kako je bilo v času resnične nesreče leta 1986. Foto: HBO

Mislite, da je bilo pomembno te zgodbe povedati danes?

Stellan: Da. Serija ne govori izključno o jedrski tehnologiji. Gre za to, kako je, ko sistem laže ljudem, kot je to počel sovjetski sistem, ko so lagali zaradi finančnih razlogov. Gre pa tudi za jedrsko energijo. Na Švedskem smo imeli pred nekaj leti referendum o tem in sem volil proti. Nisem prepričan, če bi tako volil tudi danes, saj so razmere v svetu tako grozne. Resnično moramo prenehati z izpusti fosilnega goriva in povsem možno je, da je jedrska energija odgovor. A zelo težko je reči, kaj bi morali narediti. O tem bi se morali pogovoriti.

Jared: Da. Gre za zelo previdno zgodbo o slabem vodenju. Mislim, da je vsak čas primeren za pripoved zgodbe, ob kateri podvomiš o tem, kar že veš. In vedno so ljudje, ki najbolj nastradajo, še posebej tisti, ki niso imeli nič s povzročitvijo. Ena od knjig, na kateri temelji serija Černobil, je Glas iz Černobila. Srce parajoče je, kaj vse so prestali, pretrpeli in kaj so izgubili.

Vse epizode serije Černobil si lahko ogledate na HBO GO. Na podkastu The Chernobyl Podcast pa lahko v petih delih poslušate še pogovor Craiga Mazina s Petrom Sagalom, s katerim sta pokomentirala vsako epizodo posebej. Pogovarjala sta se o resničnih dogodkih, povlekla vzporednice ter spregovorila o tem, kako je bilo poustvariti prizore, dogodke in like.

