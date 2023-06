To je novi filmski Superman

29-letni David Corenswet je najbolj znan po glavni vlogi v Netflixovi seriji Hollywood. Igral je tudi v Netflixovi seriji The Politican, HBO-jevi drami To mesto je naše in psihološki grozljivki Pearl. Za vlogo novinarke Lois Lane so izbrali Rachel Brosnahan, zvezdo komične serije The Marvelous Mrs. Maisel, ki je bila nagrajena z več emmyji.

Studio Warner Bros se je lani po združitvi z Discoveryjem in menjavi vodstva odločil, da za filme o superjunakih iz DC Comics zadolži režiserja filmov Varuhi galaksije Jamesa Gunna in producenta filma Aquaman Petra Safrana. Skupaj naj bi poskrbela, da bodo filmi o superjunakih iz DC Comics bolj konkurenčni Marvelovi franšizi superjunakov. Dvojec je že nakazal spremembe v franšizi, med drugim tudi z izbiro novega igralca za Supermana.

Corenswet namesto zvezdnika Henryja Cavilla

Pred Corenswetom so na velikem platnu Supermana uprizorili Christopher Reeve, Brandon Routh in Henry Cavill. Zadnji naj bi nastopil tudi v novem filmu o Supermanu, nato pa sta Gunn in Safran tako njega kot občinstvo presenetila z odločitvijo, da mu vlogo vzameta in zanjo najdeta novega, mlajšega igralca.

