Novi Bond: režiser dal odpoved še pred začetkom snemanja

Novi film o Jamesu Bondu, ki naj bi luč sveta ugledal jeseni prihodnje leto, buri duhove, še preden so ga začeli snemati. Zanj so namreč najeli znanega režiserja, ki pa je zdaj dal odpoved.

Britanski režiser Danny Boyle vendarle ne bo režiser nove bondiade. "Michael G. Wilson, Barbara Broccoli in Daniel Craig so sporočili, da se je Danny Boyle zaradi kreativnih nesoglasij odločil, da ne bo režiral 25. filma o Jamesu Bondu," so objavili na uradnem profilu na Twitterju te filmske franšize.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd — James Bond (@007) August 21, 2018

Wilson in Broccoli sta sicer producenta filmov o Bondu, medtem ko bo Craig - po dolgem ugibanju, ali se bo to sploh zgodilo - še petič stopil v čevlje najbolj znanega filmskega vohuna.

Za kakšna kreativna nesoglasja naj bi šlo, niso navedli, prav tako niso sporočili, kdo bo potemtakem režiral novega Bonda.

Daniel Craig bo Bonda zaigral petič (in menda zadnjič). Foto: IMDb

Boyle je sicer v zadnjih letih eden najbolj nagrajenih britanskih režiserjev, za film Revni milijonar (Slumdog Millionaire) je dobil oskarja za režijo, film pa je skupno osvojil kar osem teh najprestižnejših filmskih nagrad. Boyle se je sicer podpisal tudi pod vrsto drugih uspešnih ali kar kultnih filmov, med drugim je režiral Trainspotting, pa tudi njegovo nadaljevanje iz leta 2017.

Še vedno ni jasno, kdo bo v prihodnje igral Bonda

V zadnjem času se sicer bolj kot aktualnem igralcu, ki upodablja Bonda, govori o tem, kdo ga bo upodobil v prihodnje. V zadnjem času je kot novi Bond največkrat omenjen britanski igralec Idris Elba, ki bi tako pisal zgodovino kot prvi temnopolti Bond.

Idris Elba v zadnjem času pogosto podžiga, nato pa gasi govorice, da bo naslednji Bond prav on. Foto: Getty Images

Producentska ekipa glede tega molči, Elba pa je v zadnjih dneh poslal več nasprotujočih si signalov. Pred dobrim tednom dni je ob svoji fotografiji tvitnil: "Moje ime je Elba, Idris Elba," in vsi so bili prepričani, da je s tem sporočil, da bo igral Bonda. Nekaj ur pozneje pa je tvitnil: "Ne verjemite pompu," in s tem na neki način zanikal govorice, čeprav so bili mnogi njegovi in Bondovi oboževalci prepričani, da imajo te besede skrit pomen.

To nedeljo se je podžiganje govoric nadaljevalo. Elba je kot DJ nastopil na nekem londonskem festivalu in kot uvod v svoj set zavrtel znamenito glasbeno podlago iz Bonda, kar je bilo za mnoge zanesljiv znak, da bo vohuna vendarle igral on. V ponedeljek zvečer pa je pred premiero svojega novega filma pred kamerami znova zatrdil, da on ni novi agent 007.

Idris Elba has told Good Morning Britain that he won't be the next Bond.



Who is your money on? Vote in our poll https://t.co/Cq3zLm64Mc pic.twitter.com/0I7CjebtfU — Good Morning Britain (@GMB) August 22, 2018

Tako se ugibanje, ali bo ali ne oziroma kdo bo, nadaljuje.