Nogomet ali film? Zakaj bi sploh izibrali?

Vse oči uprte v nogomet ...

Upanje umre zadnje, pravijo. In čeprav je slovenska reprezentanca izgubila skoraj vse upanje za uvrstitev na prihajajoče evropsko prvenstvo, naši nogometaši obljubljajo srdit boj za zmago tudi v naslednjih dveh tekmah.

Najprej se bodo v Ljubljani pomerili z nogometaši iz Latvije, potem pa bodo odpotovali še na Poljsko, kjer jih čaka zadnja tekma za kvalifikacije.

Pestro bo tudi na drugih športnih področjih. V Londonu se bo konec tedna končala teniška ATP-sezona, zadnje kroge pa bodo v Valencii odpeljali tudi dirkači Moto GP.

Naj vas slabša vremenska napoved na spravlja v slabo voljo

Eden od boljših načinov, da se zoperstavimo kislemu vremenu, je iskanje pravega razvedrila. Katere so pa tiste televizijske vsebine, ki vas najhitreje spravijo v dobro voljo?

Predstavljamo vam jih deset, ki vas bodo nedvomno vsaj za nekaj časa odvrtele iz resničnega sveta:

Filmskih 5

Padec Olimpa

Agent tajne službe Mika po tragični smrti predsednikove žene pade v nemilost in je prisiljen sprejeti dolgočasno pisarniško zaposlitev. Toda ko nevarna teroristična skupina napade in zasede Belo hišo ter ugrabi predsednika, je Mike edini preživeli, ki se lahko upre zločincem. Kmalu se zaplete v številne spopade in strelske obračune, pri življenju pa ga ohranjajo smrtonosno vojaško znanje, neomajen pogum in neuničljiv smisel za preživetje.

Mary Poppins se vrača

Vrnitev najbolj navihane in priljubljene varuške je film za vso družino. Najnovejšo različico je upodobila Emily Blunt, v njem pa bo pomagala novi generaciji družine Banks ponovno najti radost in čudež po izgubi ljubljene osebe.

Somrak saga: Jutranja zarja 1

Bella je noseča z Edwardom, toda njunega nerojenega otroka volkodlaki in prebivalci mesta Fork vidijo kot grožnjo.

Po medenih tednih Bella ugotovi, da je noseča. Otrok raste izjemno hitro in Belli povzroča zdravstvene težave. Volkodlaki ga vidijo kot grožnjo in se ga nameravajo znebiti. Toda Cullnovi naredijo vse, da obvarujejo Bello in nerojenega otroka.

Druga sestra Boleyn

Podajte se v obdobje kralja Henrika VIII. Film je nastal po istoimenskem romanu pisateljice Philippe Gregory. Zgodba je polna spletk, ljubezenskih preobratov in prevar v angleškem dvoru v 16. stoletju. Film opisuje romanco med kraljem Henrikom VIII. in njegovo drugo ženo Anne Boleyn. V ospredju je tudi nezakonito kraljevo razmerje s sestro Mary.

Zaljubljeni Shakespeare

Mladi Shakespeare, ki mu primanjkuje idej in denarja, spozna svojo idealno žensko in tako dobi navdih za eno od svojih najbolj znanih iger. Film, ki je izšel leta 1998, je prejel sedem oskarjev, med drugim za najboljši film, najboljšo igralko (Gwyneth Paltrow) in najboljšo stransko igralko (Judi Dench).

Naj 5 oddaj

Pri Črnem Petru

V zabavni oddaji z Jasno Kuljaj je smeh zagotovljen. S pomočjo zanimivih gostov pa boste tudi zaplesali in, zakaj pa ne, tudi malo zapeli.

Milijonar s Slavkom Bobovnikom

Tekmujte skupaj s tekmovalci najbolj napetega kviza in preverite svoje znanje in splošno razgledanost. Ker odgovarjate z domačega naslonjača, ste nedvomno v veliki prednosti, vendar, ali ste kdaj pomislili, da bi se prijavili in tako sedeli nasproti legende slovenske televizije?

Odštevanje: gradnja in padec Berlinskega zidu

Te dni mineva 30 let od padca Berlinskega zidu, zato je prav, da pogledamo v zakulisje gradnje in padca, o katerih bodo pripovedovale priče iz tistega obdobja. Kaj je privedlo do ključnih dogodkov, ki so sprožili te zgodovinske trenutke.

Znani prvič za volanom

Kako se bodo za volanom znašli Aleksander Mežek, ki je bil do zdaj bolj vajen vožnje po levi, igralka in pevka Maša Tiselj ter komik Dino Kapetanovića, ki priznava, da mu gre že vijuganje s kolesom slabo od rok.

Priča katastrofi

Se navdušujete nad neverjetnimi zgodbami o naravnih katastrofah? Naj o njih pripovedujejo ljudje, ki so jim bili priča. Zrušitev rudnika v Čilu, požari na Portugalskem, uničenje kalifornijskega mesta zaradi drobirskega toka, pustošenje tornada po Združenih državah, brodolom v orkanu, uničenje Nepala v potresu.