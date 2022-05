Slovenca na TV-zaslonih v tujini

"Dokaz, da lahko tudi slovenski igralec pride do priložnosti in enakovredno nastopa ob zvezdah evropskega in svetovnega filma."

Igralca Niko Rozman in Jurija Drevenška slovensko občinstvo že dobro pozna, njo kot kriminalistko v nadaljevanki Jezero, njega kot kriminalista v Primerih inšpektorja Vrenka.

Oba pa uspešno delujeta tudi v tujini. Kot so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC), so aprila letos na nemškem kanalu ARD in na avstrijskem ORF predvajali nemško-avstrijsko miniserijo Euer Ehren, v kateri je ob zvezdnikih, kot so Sebastian Koch, Paula Beer, Tobias Moretti in Rainer Bock, v vseh šestih delih igral tudi Drevenšek.

Snemali so v času najhujših zaprtij zaradi koronavirusa

"Euer Ehren si bom zapomnil po tem, da sta bila profesionalnost in predanost na najvišjem možnem nivoju ter da smo snemali v času najhujših zaprtij sredi koronavirusa in dokazali, da se da delati tudi v izrednih okoliščinah, kar pri nas takrat ni ravno veljalo," je povedal Drevenšek, "hkrati pa mi ta projekt predstavlja dokaz, da lahko tudi slovenski igralec pride do priložnosti in enakovredno nastopa ob zvezdah evropskega in svetovnega filma."

Jurij Drevenšek v švedskem TV-filmu Hamilton Foto: osebni arhiv

V začetku maja pa je na Švedskem premiero doživela druga sezona švedskega televizijskega filma Hamilton. Gre za nadaljevanje zelo uspešnega prvega dela, ki prikazuje primere tajnega agenta Carla Hamiltona. Glavna igralca sta Jakob Oftebro v vlogi Hamiltona in Nina Zinjani v vlogi Kristin, veliki vlogi pa sta odigrala tudi Nika Rozman kot Lidija Galović in Jurij Drevenšek kot Gordan Galović.

"Igrati v dveh tujih jezikih je v mnogih vidikih osvobajajoče"

"Snemanje Hamiltona je bila zame sveža profesionalna izkušnja zlasti zaradi tekočega in neobremenjenega dela na snemanju, ki je verjetno posledica zadovoljujočih produkcijskih sredstev in kadra s kilometrino," je povedala Nika Rozman, "imela sem popolno zaupanje režiserja, saj sem svojo interpretacijo vloge pokazala že na avdiciji in vajah, zato sva se na snemanju lahko ukvarjala samo s podrobnostmi in preizkušala različne nianse. Igrati v dveh tujih jezikih je v mnogih vidikih osvobajajoče, saj prisili igralca, da se posveti le živemu odnosu in situaciji."

Serijo so snemali v Zagrebu, Stockholmu ter v Kiruni na severu Švedske. "Ne bom pozabil snemanja nočne scene znotraj polarnega kroga v večnem dnevu. Nepredstavljiva in neverjetna izkušnja. Večni dan in roji komarjev, ki neprestano napadajo. Z veseljem še kdaj," je šaljivo dodal Drevenšek.