Nepozabna avantura gejevskih športnikov

Kakšne nepričakovane zaplete jim bo prinesla dolga in razburljiva pot iz Francije na Hrvaško, si že lahko ogledamo v NAPOVEDNIKU:

Komedijo Bleščeči rakci (Les crevettes pailletées/The Shiny Shrimps), ki jo je navdihnila resnična ekipa z enakim imenom, snemali pa so jo tudi pri naših sosedih, sta režirala Cédric Le Gallo in Maxime Govare, prav tako sta oba pisala scenarij.

Komedija BLEŠČEČI RAKCI na redni spored v kinematografe prihaja 23. MAJA 2019.

O ZGODBI:

Olimpijski šampion pri koncu svoje kariere Matthias Le Goff naredi usodno napako, ko v televizijskem prenosu izreče homofobične izjave. Njegova kazen je, da trenira skupino amaterskih vaterpolistov, ki pa so - seveda - geji. Njihov cilj je en sam: kvalificirati se na gejevske igre, ki potekajo na Hrvaškem, kjer tekmujejo najbolj vroči in zapeljivi športniki LGBT-skupnosti. Ker pa skupino vaterpolistov bolj zanima zabava kot samo tekmovanje, je pred trenerjem težka preizkušnja, obenem pa priložnost, da odkrije svet, ki bo pretresel njegova prepričanja in mu omogočil, da v svojem življenju postavi prioritete. Pot do Hrvaške na gejevske igre z avtobusom bo tako izjemno razburljiva in zabavna.

Komedijo Bleščeči rakci je navdihnila resnična vaterpolska ekipa z enakim imenom, s katero režiser in scenarist Cédric Le Gallo od leta 2012 potuje od turnirja do turnirja, do zadnjih gejevskih iger. Režiser se zaveda edinstvene pustolovščine, ki mu je spremenila življenje, obenem pa brani vrednote, ki navdihujejo ekipo - svoboda, pravica do drugačnosti in še posebej večja ležernost od resnosti v življenju. Razkril je: "Nekoč nisem imel gejevskih prijateljev. Nekega dne pa me je prijatelj prepričal, da sem se pridružil tej ekipi. Ko sem se znašel med njimi, je bilo vzdušje zelo lepo. Vrnil sem se, hitro sodeloval na turnirjih in ustvaril zelo močne vezi. Postali so moji najboljši prijatelji. Srečanje z njimi mi je spremenilo življenje. Nisem vedel, da je biti del ekipe tako pomembno."

Resnična vaterpolska ekipa Le Galla se imenuje Bleščeči rakci, idejo, da bi komedija nosila enak naslov, pa je režiser Le Galla dobil nekega večera ob bazenu – rakci zaradi vode, bleščeči pa zaradi veseljaštva. Komedijo so snemali tudi na Hrvaškem. Ko sta režiserja in scenarista Le Gallo in Govare pospremila igralsko in tehnično ekipo na Hrvaško na turnir, je francoska nogometna ekipa v finalu svetovnega prvenstva ravno premagala hrvaško. Bilo je malce slabe volje, se spominjata, izjemno je bilo vroče in do bazenov niso imeli takšnega dostopa, kot bi si želeli.

Morali so snemati ponoči, malce goljufati in se celo do četrte ure zjutraj namakati v vodi. "Posneti devet oseb je kar velik zalogaj, veliko smo spreminjali načrte, tako zaradi proračuna kot tudi časa," še pravita. Tudi upravljanje kamere v vodi ni mačji kašelj, sta še povedala. Nekega večera jim je načrte prekrižala še nevihta, zaradi dežja so izgubili tri ure, vendar je ekipa dvesto članov še vedno uživala v snemanju.

IGRALSKA ZASEDBA: Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michael Abiteboul, David Baiot, Romain Lancry, Roland Menou, Geoffrey Couet, Romain Brau, Felix Martinez

REŽIJA: Cédric Le Gallo in Maxime Govare

SCENARIJ: Cédric Le Gallo in Maxime Govare

IZVIRNA IDEJA: Cédric Le Gallo

PRODUCENTA: Renaud Chélélékian in Edouard Duprey

IZVRŠNI PRODUCENTI: Yann Girard, Abdelhadi El Fakir, Rodolphe Duprez

ŽANR: komedija

