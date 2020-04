Negotova usoda tudi za enega najslavnejših filmskih festivalov #video

Enaka negotova usoda kot skoraj vse prireditve, ki bi se morale odviti poleti in so zdaj zaradi pandemije odpovedane ali prestavljene, bo doletela tudi slavni filmski festival v Cannesu.

Letošnji filmski festival v Cannesu zaradi pandemije novega koronavirusa najverjetneje ne bo potekal kot običajno, so sporočili organizatorji in dodali, da iščejo alternativne pristope, poroča STA.

Sprva so sicer še upali, da bodo lahko festival, ki je bil načrtovan med 12. in 23. majem, v njegovi običajni obliki izpeljali konec junija in na začetku julija, vendar je francoski predsednik Emmanuel Macron v začetku tedna napovedal, da večji javni dogodki v Franciji ne bodo dovoljeni do sredine julija.

Kmalu bodo sporočili, v kakšni obliki se bo odvil Cannes 2020

"Težko je predvideti, da bi lahko letošnji filmski festival potekal v svoji originalni obliki," so v izjavi za javnost zapisali organizatorji. Dodali so, da želijo po posvetu s profesionalci, tako domačimi kot tudi tujimi, proučiti različne možnosti za predstavitev filmov "na tak ali drugačen način".

"Zavedamo se številnih negotovosti, ki ostajajo glede mednarodnih zdravstvenih razmer," so še zapisali ter izrazili upanje, da bodo lahko javnosti kmalu sporočili "oblike, ki bi jih lahko prevzel Cannes 2020".

Bo rdeča preproga filmskega festivala v Cannesu sploh še videti tako? Foto: Getty Images

Spogledujejo se z jesenjo, vendar ...

Tuji mediji medtem pišejo o številnih možnih scenarijih, med drugim, da bi se festival odvil v jeseni, a ta sezona je že zapolnjena z drugimi filmskimi festivali, kot je beneški ter Toronto in San Sebastian film festival, poleg tega pa je v Cannesu od 12. do 15. oktobra načrtovan že največji televizijski sejem na svetu Mipcom, zato imajo organizatorji resnično težko nalogo najti primeren termin za predstavitev 73. filmskega festivala.

Sicer pa je bil za letošnjega predsednika žirije izbran z oskarjem nagrajeni ameriški režiser Spike Lee, ki bo prvi temnopolti režiser na čelu žirije tega prestižnega festivala.

Lani je na canskem festivalu, ki ob beneškem in berlinskem velja za enega najpomembnejših filmskih festivalov na svetu, zlato palmo za najboljši film osvojil južnokorejski Parazit režiserja Boonga Joon-hoja. Film je blestel tudi na letošnji podelitvi oskarjev, kjer je prejel kar štiri zlate kipce, tudi za najboljši film.

