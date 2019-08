NAPOVEDUJEMO: grozljivka STRAŠLJIVE ZGODBE (Scary Stories to Tell in the Dark)

Oglasno sporočilo

Avgusta v kinematografe prihaja grozljivka z naslovom Strašljive zgodbe (Scary Stories to Tell in the Dark), ki je posneta po istoimenski knjigi za otroke ameriškega pisatelja Alvina Schwartza. Grozljivko je režiral Andréja Øvredal, scenarij pa napisal z oskarjem nagrajeni režiser Guillermo del Toro skupaj z Danom in Kevinom Hagemanom. V grozljivki, ki razkriva knjigo strašljivih zgodb, ki oživijo, zaigrajo Zoe Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush, Austin Abrams, Dean Norris, Gil Bellows in Lorraine Toussaint.