Najboljše komične kriminalke so tiste, ki ponudijo zanimiv zaplet in prepričljive protagoniste, ob tem pa nas nepričakovano tudi nasmejijo. A včasih zažgejo tudi take s skoraj parodičnimi liki, če je le v zgodbi dovolj prepletov in dinamike.

Ob izjemni priljubljenosti komične kriminalke Murder Mystery 2, ki že ves teden od premiere nadaljevanja skupaj zaseda prvi dve mesti na Netflixovi lestvici najbolj gledanih vsebin, smo pobrskali po pretočnikih in poiskali izbor najbolj zabavnih in napetih filmov tega žanra.

Netflix

Netflix stavi na vse žanre, ampak v komične kriminalke so vložili resnično veliko denarja. Te ustvarja komik Adam Sandler, ki je bil eden prvih zvezdnikov, s katerimi je studio podpisal večletno pogodbo, kasneje pa so kupili tudi serijo filmov, ki temeljijo na liku detektiva Benoita Blanca.

Murder Mystery 2

Večina komedij Adama Sandlerja iz zadnjega desetletja je precej slabih, a Murder Mystery, kjer igra ob Jennifer Aniston, je svetla izjema. On je ne posebej sposoben policist, ona frizerka, a na počitnicah v Evropi se zapleteta v serijo umorov in jih celo razrešita. V drugem filmu napredujeta med detektive, a jima žal ne gre posebej dobro. Sandler in Aniston imata odlično kemijo, zgodba pa je ravno prav absurdna in smešna, da se ogled prileže po napornem delovniku.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Nož v hrbet (Knives Out) je bila fenomenalna uspešnica, ki je združila kriminalko in družbeno kritiko, Daniela Craiga pa predstavila v povsem drugačni luči, kot smo ga bili vajeni v Bondovih filmih. V nadaljevanju se odpravi na otok v lasti milijarderja, ki pripravlja tematsko zabavo, a jo prekine serija umorov, ki jih mora njegov detektiv Benoit Blanc razrešiti.

HBO Max

HBO Max ima zmeraj na voljo širok nabor aktualnih filmov in klasik vseh žanrov, tako da ni bilo težko najti zabavnih kriminalk. Poleg izbora moramo omeniti tudi trilogijo Oceanovih oz. Igraj svojo igro z Georgeom Clooneyjem, Bradom Pittom in Mattom Damonom v glavnih vlogah.

Morilci, tatovi in dve nabiti šibrovki (Lock, Stock and Two Smoking Barrels)

Režiser Guy Richie je s tem filmom dokazal, da znamo tudi v Evropi snemati tarantinovske filme, pa čeprav so preobrati bolj na prvo žogo. Ta film je tudi ena prvih vlog Jasona Stathama, a – zanimivo – ni akcijska. Film je sicer poln akcije in nasilja, ki je pogosto izkoriščeno tudi kot (črn) humor.

Rezervna policista (The Other Guys)

Glavni vlogi v tej pogosto absurdni kriminalki imata Mark Wahlberg in Will Ferrell, ki svoje delo solidno opravita, a veliko bolj zanimiva sta lika "junaških" policistov v podobi Samuela Jacksona in Dwayna Johnsona, s katerima režiser parodijo akcijskih kriminalk porine do (bridkega) konca. Še bolj navdušujoče so vključitev in razlaga vzrokov in izpostavitev krivcev za gospodarski zlom iz 2008. Režiser je nato posnel oskarjevsko Veliko potezo (The Big Short), ki razkrije prav to zgodbo (in jo lahko najdete na Amazon Prime video).

SkyShowtime

Ta pretočnik črpa filme iz knjižnic studiev Universal in Paramount, tako da ne manjka zlatih uspešnic, omenimo na primer akcijsko komedijo Dvigni (Pain & Gain) v režiji Michela Baya, z oskarji nagrajen muzikal Chicago in satiro Jay in Tihi Bob vračata udarec (Jay & Silent Bob Strike Back).

Policist z Beverly Hillsa (Beverly Hills Cop)

A prava klasika tega žanra je filmski debi Eddieja Murphyja v vlogi detroitskega policista Axela Foleyja, ki se na sledi preiskave umora brez odobritve nadrejenih odpravi v mondeni Beverly Hills. Film je dobro zastavljena kriminalka, Murphyjev način komedije pa filmu doda dinamiko in karizmo. V videoteki sta tudi obe nadaljevanji, ki sta prav tako vredni ogleda.

Starsky in Hutch

Ko sta Ben Stiller in Owen Wilson prevzela predelavo priljubljene serije iz sedemdesetih, se nista oddaljila od likov, ki sta jih upodobila v Zoolanderju. Njuna neustrašna detektiva nista posebej sposobna, močna ali spretna, sta pa neustavljiva.

Amazon Prime Video

Amazon še ni vključil celotne knjižnice studia Metro-Goldwyn-Meyer, ki ga je kupil pred časom, a ima videoteko vseeno dobro založeno s komedijami; med drugim najdemo tam trilogijo Vrnitev v prihodnost (Back to the Future), ki sicer ni kriminalka, a je zmeraj vredna ogleda.

Veliki Lebowski (The Big Lebowski)

Eden od filmov, ki so najbolj zaznamovali devetdeseta, je z noirjem navdihnjena komedija z nekaj elementi kriminalke, v kateri losangeleškega zadetka presenetijo izterjevalci, ki so na lovu za njegovim soimenjakom. Ko želi povračilo za uničeno preprogo, se zaplete v bizarno zgodbo. V glavnih vlogah Jeff Briges, John Goodman in Julianne Moore.

Policist (The Guard)

Komična satira z oskarjevskim nominirancem Brandonom Gleesonom je pri nas najbolj znana zaradi stranske vloge Katarine Čas. Film spremlja naslovnega policista, ki mu šef za partnerja vsili agenta FBI, da preiskujeta tihotapce mamil.

Voyo

Slovenska videoteka Voyo stavi na domačo produkcijo in slovenske filme, a ima tudi precej raznoliko in zanimivo založeno videoteko. Med komedijami imajo veliko romantičnih komedij, tako klasik, kot je Štiri poroke in pogreb (Four Weddings and a Funeral), kot tudi novejših, denimo Tisti čudni občutek (That Awkward Moment). A nas zanima bolj kriminalna plat smeha.

Malavita (The Family)

Zgodba se osredotoča na družino mafijca, ki je pričal proti vodstvu družine in se zdaj skriva v Evropi, ko sinov članek za šolski časopis po spletu naključij razbije njihovo krinko. V glavnih vlogah so Robert De Niro, Michelle Pfeiffer in Tommy Lee Jones, režira Luc Besson.

Pr’Hostar 2 ‰

Ena največjih kino uspešnic lanskega leta je končno na voljo za ogled doma. Film sicer ni kriminalka v pravem smislu, a "gavnarjem" gredo zmeraj po glavi prevare, na poti maščevanja pa je tudi oškodovani hotelir iz prvega filma.

Disney+

Disney je seveda znan po tem, da ponuja zabavo za vso družino, tako da je bilo kar težko izbrati zgolj dve. Priporočamo še Adventures in Babysitting, The Descendants, The Darjeeling Limited, The Grand Budapest Hotel, The Heat, trilogijo Kingsman in še bi lahko naštevali. A izbrali smo ta dva.

Zmenek (Date Night)

V glavnih vlogah navdušita zvezdnika serij Pisarna in 30 Rock, Steve Carrell in Tina Fey, ki igrata par v srednjih letih, ki se odpravi na zmenek iz udobnega predmestja v New York. Vse, kar bi lahko šlo narobe, se tudi zgodi, ko v restavraciji neznancem ukradeta rezervacijo in se zapleteta v kriminalno preiskavo, izsiljevanje in politične spletke.

Turner & Hooch

Ob številnih nominacijah za oskarje in visokem statusu, ki ga danes uživa, se marsikdo ne spomni, da je Tom Hanks nekoč bil predvsem komik, in to ne zmeraj v filmih, ki bi bili primerni za vso družino. No, ta je. Hanks igra policista Turnerja, ki mora posvojiti nevzgojenega psa, da bi lahko razrešil umor.

Oglejte si še: