Najbolj vroč domači video Pamele Anderson tokrat v TV-seriji

Na ogled je napovednik nove prihajajoče serije na Huluju, ki pripoveduje zgodbo o tem, kako je bil vroč domači videoposnetek Pamele Anderson in Tommyja Leeja ukraden in nato prodan brez njune privolitve.

Serija Pam & Tommy, ki bo od 2. februarja na ogled na Huluju, spremlja burno ljubezensko razmerje razvpitega para, igralke in manekenke Pamele Anderson ter bobnarja Tommyja Leeja, njuno hitro poroko leta 1995 in še bolj buren zakon, ki se je končal tri leta pozneje.

Napovednik prikazuje nezadovoljnega nekdanjega uslužbenca slavnega para Randa Gauthierja (Seth Rogen) in njegovega prijatelja, strica Miltieja (Nick Offerman), ki par okradeta. Med ukradenimi stvarmi najdeta tudi vroči posnetek, ki sta ga Andersonova in Lee posnela na medenih tednih leta 1995.

"To je tako zasebno, kot da vidimo nekaj, česar ne bi smeli videti," pravi Miltie. Kasneje Gauthier predlaga, da bi posnetek prodala na spletu, in zgodba se začne razpletati. Pamela Anderson odkrije posnetek na internetu med snemanjem serije Obalna straža, seveda oblečena v kultne rdeče kopalke.

"Zame je slabše."

Med paniko Lee ne dojame resnosti položaja. "Zdi se, da ne razumeš, kako velika stvar je to," reče Pamela svojemu možu.

"Jaz sem na tistem posnetku, prav tako kot ti," odgovori bobnar skupine Mötley Crüe, na kar ona odvrne: "Ampak zame je to slabše."

Manekenka in igralka, ki ima z glasbenikom dva sinova, Brandona, ki se je rodil leta 1996, in Dylana, ki se je rodil leta 1997, je v oddaji Watch What Happens Live With Andy Cohen leta 2015 povedala, da je bil posnetek med ukradenimi stvarmi in da z njim ni ničesar zaslužila: "Bila sem v sedmem mesecu nosečnosti z Dylanom in stres je vplival na mojo nosečnost, zato nisem več želela na sodišče. Nisem želela, da me ti pohotni, čudni odvetniki še karkoli vprašajo. Nisem želela več govoriti o svoji vagini ali javnem seksu."

Kul zgodba za Tommyja

Pamela Anderson ni podprla serije, je pa Lee pred kratkim za Entertainment Tonight izjavil: "Zgodba je pravzaprav kul. Kar se je zgodilo, ni bilo prav. Počutim se, kot da bi se to zgodilo pred davnimi leti. Ampak to je kul zgodba in ljudje morajo vedeti. Navdušen sem."

Ukradeni video se je nato znašel na spletu, zaradi česar sta igralka in bobnar tožila distributerja Internet Entertainment Group. Po poravnavi z omejenim podjetjem se je posnetek spet pojavil leta 1998.

Pamela pa krivici tarča

Sue Naegle, eden od producentov, je za revijo People povedal, da je dvajset let kasneje zgodba pomembna, saj so se z rojstvom interneta stvari precej spremenile.

Pamela Anderson in sin Brandon Foto: Guliverimage

"Ta zgodba je tako močna, da jo je treba ponovno pogledati 25 let pozneje, ker je bila Pamela Anderson napačno predstavljena, napačno razumljena in podcenjena. To doživlja še veliko žensk, če ne javno, pa zasebno. Hotel sem ponovno preučiti, kaj se ji je zgodilo. Po krivici je bila tarča, nadlegovana in na koncu je to pri njej pustilo negativni prizvok."

Nobeden od resničnih likov, ki sta navdihnila serijo, ni bil vpet v nastanek projekta, katerega režiser je Craig Gillespie (Jaz, Tonya). V naslovni vlogi Pamele Anderson in Tommyja Leeja nastopata Lily James in Sebastian Stan.

