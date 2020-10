Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po novi bondiadi so na prihodnje leto prestavili tudi premiero nove različice znanstvenofantastičnega filma Peščeni planet.

V Hollywoodu se vrstijo preložitve premier filmov, načrtovanih za letošnjo jesen in zimo. Zadnja v vrsti je premiera nove različice znanstvenofantastičnega filma Peščeni planet (Dune), ki so jo z decembra preložili na oktober 2021.

Peščeni planet je posnet po istoimenskem kultnem romanu Franka Herberta iz leta 1965. Knjigo je za film prvi priredil David Lynch leta 1984, najnovejšo priredbo pa režira Kanadčan Denis Villeneuve. V visokoproračunskem spektaklu v glavnih vlogah nastopajo Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Oscar Isaac in Josh Brolin.

Josh Brolin in Timothee Chalamet v novi priredbi Peščenega planeta Foto: IMDb

Filmska industrija in kinematografi so sicer zaradi dolgoročnih posledic epidemije novega koronavirusa v velikih težavah, piše STA. Novica o zamiku premiere Peščenega planeta je dodaten udarec za kinematografe, ki so se na izid velike filmske uspešnice zanašali z upanjem, da bi končno oživili prodajo vstopnic.

Pred Peščenim planetom so v Hollywoodu že zamaknili premiere vrste celovečercev, načrtovanih za letošnje leto, med njimi tudi premiero najnovejšega filma o Jamesu Bondu Ni čas za smrt. Ta naj bi v kinematografe po novem prišel aprila prihodnje leto.