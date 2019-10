Na letošnjo noč čarovnic bo Slovenija izžarevala

Oglasno sporočilo

39 let po Kubrickovem Izžarevanju, ki še vedno velja za eno najboljših grozljivk vseh časov ter eno najboljših filmskih adaptacij romana Stephena Kinga bomo vsi ljubitelji žanra, klasike, romanov predvsem pa grozljivk dobili nadaljevanje - Doktor Sleep. Prikladno bo film v slovenskih kinih ogledal luč že 31. oktobra na noč čarovnic.

Doktor Sleep Stephena Kinga nadaljuje zgodbo Dannyja Torranca in sicer 40 let po grozljivih dogodkih v Overlook hotelu, katerim smo bili priče v filmu Izžarevanje (The Shining). Še vedno prestrašen zaradi travme, ki jo je doživel kot otrok, je Danny po mnogih letih našel nekaj, približno podobnega miru.

Ta mir pa se hitro razblini, ko naleti na deklico Abro, pogumno najstnico z lastnim ekstrasenzornim darom, kateremu rečemo "sijaj" ali izžarevanje. Abra je instiktivno čutila, da sta si z Danom podobna, zato ga je poiskala v upanju, da ji bo pomagal v obupnem boju proti neusmiljeni Rose in njenim privržencem, ki se hranijo s "sijajem" nedolžnih v njihovi misiji postati nesmrtni.

"Si čaroben, kot jaz? Nič ne vem o čarovniji. Temu sem vedno rekel IZŽAREVANJE" (Doktor Sleep, 2019)

Z nenavadno zavezo se Danny in Abra spustita v brutalno bitko za življenje, Danny pa se je primoran soočiti s svojimi strahovi in znova prebuditi duhove iz njegove preteklosti.

V težko pričakovani grozljivki Doktor Sleep igrajo Ewan McGregor kot Danny Torrance, Rebecca Ferguson kot Rose The Hat in Kyliegh Curran s svojo prvo vlogo v celovečernem filmu kot Abra.

DOKTOR SLEEP na velika platna po Sloveniji prihaja predpremierno na noč čarovnic, 31. oktobra. Distributer filma je BLITZ FILM & VIDEO DISTRIBUTION.

