Mračna družina sedaj tudi v animaciji

Če ste mislili, da je vaša družina čudna, pomislite še enkrat. V kinematografe ta četrtek prihaja ena najbolj čudnih, nevsakdanjih in bizarnih družin na svetu – družina Addams. Animirano družinsko komedijo, ki prikazuje zgodbo o pripravah članov slavne družine na praznovanje, sta režirala Conrad Vernon in Greg Tiernan, posneta pa je po likih, ki jih je ustvaril ameriški karikaturist Charles Addams, znan po izjemno temačnih in grozljivih likih.

Animirana družinska komedija PRI ADDAMSOVIH v sinhroniziranirazličici 2D in 3D na redni spored kinematografe prihaja 14. novembra 2019.

Slavnim članom družine so svoje glasove posodili igralci Charlize Theron (mama Morticia), Oscar Isaac (oče Gomez), Chloë Grace Moretz (hčerka Wednesday), Finn Wolfhard (sin Pugsley) in Nick Kroll (stric Fester), svoj glas pa sta posodili tudi igralki Bette Midler in Allison Janney.

Slovenski igralci, ki so glavnim likom posodili svoje glasove v sinhronizirani različici, pa so Iva Krajnc Bagola (mama Morticia), Uroš Smolej (oče Gomez), Lija Trunkelj (hčerka Sreda), Rok Suhadolc (sin Pugsley), Srđan Milovanović (stric Fester), Maja Končar (babica), Vesna Pernarčič (Margaux Needler) in drugi…

Kako mračni, strašljivi in odbiti so Addamsovi v novi animaciji, si lahko ogledate v NAPOVEDNIKU:

O ZGODBI:

Zgodba prikazuje življenje v družini Addams, ko spoznajo pretkano in pohlepno voditeljico resničnostne televizije, obenem pa se pripravljajo na veliko praznovanje, kamor pridejo njihovi sorodniki.

KDO SO GLAVNI LIKI:

Morticia je zelo predana svojemu možu in otrokom, je nekakšno bledo lepilo, ki vso družino in gospodinjstvo drži skupaj. Čeprav je vedno mirna, ne trpi norcev, in že od nekdaj je njen zaščitni znak gotski videz.

Karizmatičen in nagajiv Gomez, ki je strastno zaljubljen v svojo ženo in predan oče svojima otrokoma, je navdušen nad kakršno koli grozno zadevo, ki jo zakuha. Njuna hčerka Sreda (Wednesday) je mali nevihtni oblak, je briljantna in zlovešča najstnica z dolgimi lasmi, spetimi v kite, ima poseben smisel za humor. Med njenimi posebnimi spretnostmi so skrivalnice, nočno pohajkovanje in mučenje ljubljenega mlajšega brata.

Pred njo je najgrozljivejši izziv do sedaj - srednja šola. Sin Pugsley je neusmiljen inovator hudičevih načrtov in grozeči desetletnik, ki uživa v nastavljanju pasti za svojo sestro in očeta ter da se zaplete v kakršno koli grozljivo situacijo, ki jo lahko najde. Malce nori stric Fester, Gomezov brat, je dobronameren, vesel in rad ustvarja takšne ali drugačne zločine. Ko vstopi v sobo, jo razsvetli – dobesedno, saj je poln elektrike in žarnico lahko prižge preprosto tako, da jo vtakne v usta.

Babica (Gomezova mati) je svetovna popotnica, z bradavico na nosu in divjim žarkom v očeh. Med igro s kartami rada goljufa, je očarana nad svojimi vnuki, ki obožujejo njene piškotke v obliki netopirjev in lobanj.

Lurch je zvesti služabnik, ki ima telo pošasti in dušo pesnika. Rad igra na orgle in pozdravlja s svojim veselim in strašljivih pozdravom »Zvoniiiiiliii ste?«

To (Thing) je mešanica med družinskim hišnim ljubljenčkom, služabnikom in osebnim pomočnikom. Je neizmerno dobrodušen in čeprav ne govori, je presenetljivo komunikativen.

Poleg članov družine pa v animirani komediji nastopi tudi kraljica resničnostne televizije Margaux Needler, ki pa uživa v želji po popolni dovršenosti v njihovi soseski.

ZANIMIVOSTI:

Slovenska igralca Iva Krajnc Bagola in Uroš Smolej , ki sta svoja glasova posodila glavnima junakoma materi Morticii in očetu Gomezu, zaigrata glavna lika tudi na velikem odru gledališča MGL v muziklu Addamsovi, ki je na rednem sporedu od letošnjega aprila.

, ki sta svoja glasova posodila glavnima junakoma materi Morticii in očetu Gomezu, ki je na rednem sporedu od letošnjega aprila. Posnetih je bilo že več filmov in serij o družini Addams – med najbolj znanimi je istoimenski film iz leta 1991 , v katerem v glavnih vlogah nastopijo Angelica Huston, Raul Julia, Christina Ricci, Christopher Lloyd in Jimmy Workman.

– med najbolj znanimi je , v katerem v glavnih vlogah in Prva animirana serija o slavni družini Addams v produkciji Hanna-Barbera je bila na sporedu leta 1973, in to samo eno sezono . Igralka Jodie Foster je posodila svoj glas Pugsleyju.

. Igralka Jodie Foster je posodila svoj glas Pugsleyju. Muzikal Addams Family je eden najbolj izvajanih muzikalov v srednjih šolah.

je eden najbolj izvajanih muzikalov v srednjih šolah. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je dejansko obstajal ples, imenovan "The Lurch", ki se je začel kot zgodba v epizodi družine Addams.

ki se je začel kot zgodba v epizodi družine Addams. Prvotno je bil stric Fester v sorodu z Morticio, v poznejših delih filmov o družini Addams pa je postal znan kot Gomezov brat.

IGRALSKA ZASEDBA: Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Bette Midler in Allison Janney

SLOVENSKI GLASOVI: Iva Krajnc Bagola, Uroš Smolej, Lija Trunkelj, Rok Suhadolc, Vesna Pernarčič, Klara Šmuc, Srđan Milovanović, Maja Končar, Žiga Bunič, Neža Bukovec, Nina Skrbinšek, Anton Kuntner, Luka Markus Štajer, Miroslava Berginc, Ana Trnavčević, Martin Jelovšek, Jernej Kuntner, Neža Bukovec, Igor Potočnik, Ursula Soban, Nina Kaludjerović, Žiga Bunič, Neža Bukovec, Ursula Soban, Matevž Mueller, Žiga Bunič, Rok Kuntner, Mia Lamut, Vita Renko, Jan Novljan, Manca Novljan, Lan Zupančič, Neža Bukovec, Milkica Leskovar, Neža Bukovec, Andrej Kušar, Rok Mlinar

REŽIJA: Conrad Vernon in Greg Tiernan

SCENARIJ: Matt Lieberman in Pamela Pettler

PRODUCENTA: Gail Berman in Alex Schwartz

IZVRŠNI PRODUCENT: Andrew Mittman

ŽANR: animirana družinska komedija

