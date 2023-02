Michael Keaton se vrača v vlogi Batmana v filmu Flash

Oglasno sporočilo

Svetovi trčijo v filmu FLASH, saj Barry Allen uporabi svoje supermoči za potovanje skozi čas, da bi spremenil dogodke v svoji preteklosti. Vendar pa se poskus, da bi rešil svojo družino, nehote spremeni v prihodnost, zaradi česar Barry ostane ujet v kruti sedanjosti, v katero se je vrnil general Zod z grožnjo po uničenju, okoli Barryja pa ni drugih superjunakov, ki bi mu lahko priskočili na pomoč. Morda le, če mu uspe iz upokojitve zvabiti zelo drugačnega Batmana in iz ujetništva rešiti zaprtega Kryptonca, čeprav ne tistega, ki ga išče. Navsezadnje je Barryjevo edino upanje, da bi rešil svet, v katerem je, in se vrnil v prihodnost, ki jo pozna, tekma s svojim lastnim življenjem. Toda, ali bo največje žrtvovanje dovolj, da bi znova vzpostavil red v vesolju?

V filmu FLASH igrajo tudi Sasha Calle, Michael Shannon ("Bullet Train", "Batman vs Superman: Dawn of Justice"), Ron Livingstone ("Loudermilk", "The Conjuring"), Maribel Verdú ("Elite", "Y tu mama también"), Kiersey Clemons ("Zack Snyder's Justice League", "Sweetheart"), Antje Traue ("King of Ravens", "Man of Steel") in Michael Keaton ("Spider-Man: Homecoming", "Batman").Film sta producirala Barbara Muschietti (franšiza "TISTO", "Mama") in Michael Disco ("Rampage", "San Andreas"). Scenarij je spisala Christina Hodson ("Birds of Prey", "Bumblebee") z zgodbo Johna Francisa Daleyja & Jonathana Goldsteina ("Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves", "Spider-Man: Homecoming") in Jobyja Harolda ("Transformers: Rise of the Beasts", "Army of the Dead"), ki temelji na likih DC.

Izvršni producenti so Toby Emmerich, Walter Hamada, Galen Vaisman in Marianne Jenkins.

Film FLASH v distribuciji Blitz Slovenija v kina prihaja 15. junija.

Naročnik oglasnega sporočila je BLITZ FILM & VIDEO DISTRIBUTION, D. O. O.