Med snemanjem filma se je kar trikrat zastrupil z nikotinom

Benedict Cumberbatch je v intervjuju za revijo Esquire razkril, da je bilo snemanje njegovega novega filma, vesterna The Power of the Dog, zanj vse prej kot preprosto.

Ker se je želel karseda vživeti v vlogo kavboja Phila Burbanka, je začel kaditi in se naučil cigareto zviti z eno roko, kot to obvlada njegov lik v romanu, po katerem so film posneli.

Njegov lik kadi veliko, britanski igralec pa je moral zaradi ponavljanja prizorov kaditi še več, zaradi česar se je med snemanjem kar trikrat zastrupil z nikotinom. "Ko pokadiš veliko cigaret brez filtra, je to resnično grozljivo," je dejal.

Cumberbatch v filmu The Power of the Dog, ki ga za Netflix režira oskarjevka Jane Campion. Foto: Netflix

Da bi se vživel v vlogo, ni začel le kaditi, ampak se je priučil tudi veščin, kakršne je moral na Divjem zahodu poznati lastnik ranča. Lotil se je kovaštva, predvsem izdelovanja podkev za konje, pa tudi tesarjenja.

Ob vsem tem pa se je, da bi bil pravi kavboj, prenehal umivati. "Na sebi sem želel imeti plast smradu," je dejal v intervjuju za Esquire, "hotel sem, da ljudje takoj, ko vstopijo v prostor, prepoznajo moj vonj."

"Seveda je bilo težko," je še dejal, "takšen nisem bil samo med snemanjem, ampak ves čas, tudi ko smo večerjali in podobno. Še posebej sram me je bilo pred snažilko, ki je pospravljala moje stanovanje."

