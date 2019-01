Ljubitelji telenovel, pozor! #video

Resničnostna oddaja Moje življenje, telenovela (My Life Is a Telenovela), ki so jo snemali v sončni in lesketajoči se pokrajini Miami Beacha, spremlja najbolj prepoznavne ter strastne igralce in igralke latinskoameriških telenovel.

Ti se spopadajo z dramo v svojih zasebnih življenjih. Ta celo presega razburljivi vsakdan njihovih likov, med drugim tudi zato, ker se igralci poskušajo prebiti do slave na angleško govorečem trgu.

V oddaji bomo spoznali najbolj znane igralke in igralce iz sveta telenovel ter izvedeli največje skrivnosti iz njihovih zasebnih življenj.

Moje življenje, telenovela bo na programu Woman prvič na sporedu v nedeljo, 6. januarja, ob 20. uri.

Napovednik resničnostne oddaje Moje življenje, telenovela: