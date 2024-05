Oven

Dobili boste vznemirjajočo novico glede vaše službe. Prišlo bo do spremembe v hierarhiji ali pa bo nekdo na poziciji avtoritete nenadoma odšel. S sodelavci se boste sicer sprva zbali za varnosti vaše službe, a bodo strahovi neupravičeni. Vaša varnost bo preživela te dogodke in imeli se boste boljše kot prej.

Bik

Danes se boste zaljubili na prvi pogled. Spoznali boste neko novo osebo in takoj vas bo privlačila. Kakorkoli se bo obrnilo, v nekaj trajajočega ali ne, to osebo si boste zapomnili za dolgo časa. Imeli boste tudi nenaden interes, da bi se umetniško izrazili in želeli se boste učiti video obdelave in računalniške grafike.

Dvojčka

V vaš dom bodo prišla čudesa tehnologije. Kupili boste nekaj nove opreme, morda računalnik ali telefon. Morda boste obiskali kakšen zabaviščni center. Karkoli že bo, pričakujte veliko aktivnosti, saj bodo prijatelji prišli na ogled vaših novih igrač. Družinski člani pa se jih bodo učili uporabljati. Bilo bo razburljivo za vse.

Rak

Dobili boste dragoceno in zanimivo novico preko moderne tehnologije. Odkrili boste tudi novo informacijo, ki vam bo obudila razburljiv interes, mogoče bo povezan z znanostjo, okultnim ali metafizičnim. Lahko boste odkrili tudi, da ste nadarjeni za astrologijo. Tudi skupinske aktivnosti bodo za vas privlačne, še posebej tiste, povezane s humanitarnostjo.

Lev

Vaše finančno področje se bo znašlo v novi dimenziji. Odločili se boste za novo tehnologijo, ki vam bo pomagala povečati vaše bančno stanje. Morda boste investirali na internetu ali pa boste poskusili nove načine evidentiranja. Karkoli boste poskusili, bo dobro za vašo finančno prihodnost. Pričakujte srečen preboj.

Devica

Bizarni, nepričakovani dogodki bodo vaše življenje obrnili na glavo. Vključene bodo lahko tudi finance. Prišli bodo novi ljudje, ki bodo odprli vrata, kar bo sčasoma vodilo v novo življenje. Lahko se boste celo na prvi pogled zaljubili. Ni enostavno predvideti tako čudnega dneva, kot bo današnji. Zavedajte se, da ko boste odšli v posteljo, ne boste več ista oseba.

Tehtnica

Danes boste očarani nad filmi, glasbo in videi. Odkrili boste nov interes, in sicer vas bo začela zanimati video produkcija ali pa zvočni inženiring. Odločili se boste prebrati nekaj stvari o tem področju. Ko boste prepričani, da bi se radi učili o tem, tudi začnite, saj boste neznansko uživali.

Škorpijon

Lahko da bo prišlo do frustracije in nezmožnosti, da bi se premaknili naprej. Ko bo prišel ta čas, bo še najbolje, če boste ostali tam, kjer boste. To bo čas, ko vam ne bo potrebno narediti čisto nič. Pustite, da gre vse mimo. Mirno čakajte, dokler se situacija ne bo spremenila. Vsekakor pa tudi poslušajte vašo intuicijo.

Strelec

Dinamični zvezdni vplivi bodo aktivirali vaše skrite zaloge znanja in vas spodbudili k delu, še posebej učence in študente. Vibracije planetov bodo zagotovile uspeh! Osredotočenost in pripravljenost na učenje bosta dobri, ne bo vam primanjkovalo niti vztrajnosti, ambicij in dobre volje. Obdobje bo dobro za stike s tujino, komunikacijo z mentorji ali zagovor diplomskega dela.

Kozorog

Posvetite se pisanju oziroma zaključevanju strokovnih del. Zaradi napornega dela se ne boste prehranjevali zdravo. Toda poskušajte se izogibati nezdravi in mastni hrani. Nadomestni sadni obroki bodo ublažili občutek lakote. Prav tako je priporočljiv vnos tekočine. Danes vam bo še posebej ugajala tudi obnova doma.

Vodnar

Danes boste bolj preprosto reševali vsakdanje težave in našli boste tudi primerne rešitve. Zavest bo zelo dejavna, po glavi pa se vam bodo pogosto podile tudi nemirne misli. Zato boste zelo utrujeni. Odlično bi bilo, če bi se končno odločili za počitek. Ne razmišljajte preveč.

Ribi

Ugotovili boste, da se neka zadeva končno razvija v pravo smer. Prav kmalu boste dočakali tudi spodbudo s strani prijateljev in družine. S tem pa boste dobili še dodatno energijo za trud. Prišel bo čas poln priložnosti in ustvarjalnih začetkov. Posvetite se zadanim ciljem in ne obupajte.