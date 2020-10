Kot sta po poročanju tujih agencij v petek zvečer sporočila producenta Michael G. Wilson in Barbara Broccoli, film v kinematografe ne bo prišel 12. novembra, ampak šele 2. aprila 2021.

Odločitev so ustvarjalci filma utemeljili s pojasnilom, da si bo film tako lahko ogledalo širše svetovno občinstvo. Povezava z novim koronavirusom sicer ni bila izrecno omenjena, a dejstvo je, da so zaradi pandemije kinodvorane v nekaterih državah trenutno zaprte ali pa so njihove zmogljivosti omejene.

Daniel Craig bo še zadnjič Bond. Foto: IMDb

Gre že za četrto preložitev začetka prikazovanja 25. filma iz franšize, v katerem naj bi agenta 007 zadnjič odigral Daniel Craig. Najprej je bila po zamenjavi režiserja z oktobra 2019 preložena na februar 2020, nato so jo preložili še za dva meseca zaradi dodelave scenarija. Po izbruhu novega koronavirusa so producenti premiero iz aprila preložili na 12. november, sedaj pa so odpovedali še ta termin.

V začetku septembra so ustvarjalci filma objavili drugi napovednik za film Ni čas za smrt, v četrtek pa je bil objavljen videospot za naslovno pesem No Time To Die, ki jo poje Billie Eilish. "Zavedamo se, da bodo oboževalci zaradi preložitve razočarani," sta v izjavi za javnost zapisala Wilson in Broccolijeva ter dodala, da se že sedaj veselita, da bodo film z njimi delili prihodnje leto.

V filmu Ni čas za smrt se tajni agent James Bond umakne iz aktivne službe ter uživa mirno življenje na Jamajki. A njegov mir ne traja dolgo, saj ga njegov stari prijatelj Felix Leiter iz CIE prosi za pomoč.

Napovednik za film Ni čas za smrt:

Film je režiral Cary Joji Fukunaga, scenarij so napisali Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge in Fukunaga.

V filmu se poleg Craiga vračajo igralci Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Lea Seydoux, Ben Whishaw in Jeffrey Wright. Novi obrazi, ki so nastopili v vohunski akciji, pa so Rami Malek, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch in Billy Magnussen.

