Kje so in kaj zdaj počnejo zvezdniki Obalne straže?

Postavni fantje in dekleta, ki so v 90. letih v rdečih kopalkah tekali po peščenih kalifornijskih plažah in navduševali gledalce, so po koncu serije Obalna straža šli po različnih poteh.

Čeprav je pozneje dosegla svetovni uspeh, so bili začetki serije Obalna straža (Baywatch) precej majavi. TV-mreža NBC, ki jo je začela predvajati leta 1989, jo je že po enem letu zaradi slabe gledanosti odpovedala, toda David Hasselhoff, glavni igralec v njej, je bil prepričan, da jo čaka uspeh. Skupaj z ustvarjalci in producenti jo je leta 1991 znova oživil in povzdignil v takrat najbolj gledano serijo na svetu.

Igralci in igralke, ki so upodobili postavne reševalce iz vode, so bili takrat znani po vsem svetu, pozneje pa so se njihove kariere odvijale zelo različno. Pri britanskem časopisu The Telegraph so preverili, kaj se je zgodilo z njimi.

Pamela Anderson (54 let)

Bujna blondinka ni bila del prvotne zasedbe Obalne straže, pridružila se ji je pozneje in kmalu postala glavna zvezda serije.

Rdeče kopalke je na klin obesila po petih sezonah, se medtem in pozneje večkrat fotografirala za Playboy, igrala v seriji V.I.P. in v filmski polomiji Barb Wire. Pozornost javnosti in medijev že leta priteguje s svojim burnim zasebnim življenjem, turbulentnimi zvezami in več zakoni, v zadnjih letih pa se predstavlja predvsem kot aktivistka za pravice živali in podpornica ustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assangea.

David Hasselhoff (69 let)

Reševalec iz vode z najdaljšim stažem je po izteku izvirne Obalne straže snemal različne variacije te serije, leta 2017 pa se pojavil tudi v filmu Obalna straža.

Leta 2007 je splet obkrožil posnetek, ki ga je posnela in objavila njegova hčerka, na njem pa je Hasselhoff povsem opit jedel s tal. Zdaj pravi, da je "ozdravljeni alkoholik", še vedno občasno igra in ustvarja glasbo, kot sodnik je sodeloval tudi v več TV-šovih za iskanje talentov.

Yasmine Bleeth (53 let)

V Obalni straži je igrala štiri sezone, nato je nastopala v še nekaj serijah, leta 2000 pa so jo aretirali zaradi posedovanja kokaina in vožnje pod vplivom prepovedanih substanc.

Pozneje je razkrila, da je bila njena odvisnost od kokaina tako močna, da včasih tudi po pet dni ni spala. Na rehabilitaciji je spoznala zdajšnjega moža, lastnika striptiz kluba, s katerim sta še vedno srečno zaljubljena, v javnosti pa se ne pojavlja več veliko.

Jeremy Jackson (41 let)

V seriji je igral sina Hasselhoffovega lika Mitcha Buchannona, za kar so sprva nameravali najeti Leonarda DiCapria.

Jackson je v Obalni straži dobesedno odrasel, v njej je igral od 12. do 21. leta, pozneje pa se je začel ukvarjati z glasbo in nastopati v resničnostnih šovih. V enem od njih je razkril, da je bil odvisen od amfetaminov in steroidov. Večkrat je prišel navzkriž z zakonom, med drugim je med poskusom kraje avtomobila zabodel žensko in devet mesecev preživel v zaporu. Zdaj dela kot osebni trener.

Carmen Electra (49 let)

Igralka s pravim imenom Tara Leigh Patrick je po Obalni straži pozirala za Playboy, vodila MTV-jeve oddaje in igrala v več filmih, večinoma komedijah.

Veliko pozornosti je pritegnil njen zakon z ekscentričnim košarkarskim zvezdnikom Dennisom Rodmanom, ki je trajal le pet mesecev, z drugim možem, glasbenikom Davom Navarrom, pa sta imela svoj resničnostni šov z naslovom Dokler naju smrt ne loči. No, ločila sta se prej. Electra se še naprej ukvarja s TV-nastopi, ustvarila je tudi lasten parfum, linijo negovalne kozmetike in linijo salonarjev.

David Charvet (49 let)

Igralec, rojen v Lyonu v Franciji, je po Obalni straži igral v še eni priljubljeni seriji Melrose Place, leta 1999 pa igralstvo opustil in se posvetil glasbeni karieri v domači Franciji.

Izdal je tri dvojezične pop-rock albume, ki jih je prodal v več kot 2,5 milijona izvodov. Nastopil je v več resničnostnih šovih, se pridružil organizaciji za zaščito oceanov in se leta 2011 poročil z ameriško TV-voditeljico Brooke Burke. V zakonu sta se jima rodila dva otroka, leta 2018 pa sta sporočila, da se ločujeta.

Donna D'Errico (53 let)

Podobno kot še nekaj kolegic je ob seriji Obalna straža, v kateri je igrala dve sezoni, nastopila tudi na straneh revije Playboy.

Po Obalni straži je nastopila v še nekaj filmih, med drugim v tretjem delu komične franšize Austin Powers, nato pa se odločila povsem spremeniti svojo karierno pot in odprla wellness. Leta 2011 je najavila, da odhaja v Turčijo, kjer je želela najti ostanke Noetove barke, nato pa se je med ekspedicijo poškodovala, vse skupaj odpovedala, se vrnila v ZDA in razglasila bankrot. Pred nekaj leti si je privoščila vrsto popravkov pri lepotnem kirurgu, da bi si "povrnila telo iz Obalne straže".

Nicole Eggert (49 let)

Nekdanja lepotna kraljica je v Obalni straži igrala tri sezone, po tem pa se je pojavljala v različnih resničnostnih šovih, v katerih je med drugim pred kamerami poskušala shujšati. Imela je precej finančnih težav, zaradi katerih je bila prisiljena prodati svoj dom v Los Angelesu. Leta 2014 je igralstvo obesila na klin in si omislila kombi za prodajo sladoleda, že leto zatem pa se je vrnila v svet resničnostnih šovov.

Alexandra Paul (58 let)

V Obalni straži je igrala pet sezon, nato pa je njen lik umrl v ladijski nesreči med nevihto. Pozneje je igrala v množici TV-filmov, gostovala pa je tudi v serijah Melrose Place in Mad Men. Leta 2000 se je poročila s trenerjem triatlona in postala predana športnica, zdaj pa večino svojega časa posveča političnemu aktivizmu.

Več kot desetkrat so jo že aretirali zaradi protestiranja proti vojni v Iraku, jedrskemu orožju, intenzivnemu kmetijstvu in drugim do okolja neprijaznim praksam. Med drugim je sodelovala pri reševanju prašičev iz klavnic in pet dni preživela v zaporu, ker je zavrnila plačilo globe za državljansko nepokorščino.

