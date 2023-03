Kino v Ljubljani po Koloseju: kam bodo šli vsi gledalci?

Čeprav je ob odprtju Koloseja leta 2001 podjetja poskušalo čim bolj usmeriti gledalce v novo stavbo v BTC, se je kino v središču prestolnice obdržal. Tudi Kolosej je sprva imel še dve dvorani, Kino Vič in Kino Komuna, ki je zdaj edina preostala dvorana aktualnega naslednika podjetja Kolosej.

Še pomembneje, v središču je nemoteno delovala Slovenska kinoteka, ki s predvajanjem klasik in spremljevalnim programom že od leta 1963 skrbi za filmsko vzgojo in dvig filmske kulture v Ljubljani. Prav prizadevanja njenega takratnega direktorja Silvana Furlana so poskrbela za enega najpomembnejših korakov, ustanovitev Kinodvora, ki je sprva nastal v partnerstvu med Kinoteko, ministrstvom za kulturo in Mestno občino Ljubljana, ki ga je nato (po zdrahah in začasnem zaprtju) leta 2008 tudi v celoti prevzela.

Foto: STA

Medtem je Kolosej kraljeval v BTC, in to ne zgolj v Ljubljani, temveč po vsej Sloveniji, saj je s svojimi 12 dvoranami pritegnil skoraj polovico vseh obiskovalcev kina v državi. S prihodom konkurenčnega Planeta Tuš in gradnjo novih multipleksov v drugih mestih je delež obiska upadal, a je pred petimi leti še zmeraj dosegal skoraj četrtino.

Upad gledalcev je bil povezan tudi z rastočim nezadovoljstvom s Kolosejevo storitvijo in čistočo, saj so se kazale potrebe po prenovi. Tega pa si podjetje Kolosej kinematografi ni moglo privoščiti, saj so medtem zabredli v finančne težave in bili prisiljeni zapreti kinocentre v Beogradu, Kopru, Mariboru, Kranju in Celju, ob tem pa so bili sredi prejšnjega desetletja še v sporu z največjim distributerjem Blitz, ki je za dalj časa umaknil filme iz njihovih dvoran – tako je bilo na primer film Hobit v Ljubljani mogoče videti samo v Cankarjevem domu, ki je takrat izkoristil priložnost in začasno razširil kinoponudbo s komercialnimi filmi.

Vstop konkurence

To so izkoristili tudi v podjetju KG4Ljubljana, saj so kupili Kino Bežigrad, prenovili dvorano in jo ponovno zagnali kot kino. Dokaj hitro so pritegnili tudi gledalce, predvsem za superjunaške in druge žanrske filme, ob katerih so imeli pogosto razprodane premiere in tematske večere. Kinoponudbo so popestrili tudi s kinom na prostem, saj so odprli drive-in na Viču, nato pa še piknik kino v kopališču Atlantis in na strehi nakupovalnega centra Aleja. Ob zaprtju Koloseja direktor Kina Bežigrad Denis Vehabović razlaga, da bodo v spored vključili dodatne projekcije, drugih načrtov za širitev pa za zdaj nimajo.

Drive-in kino na Viču Foto: STA

Še večjo spremembo kot Kino Bežigrad je v prestolnico prinesla lanska otvoritev Cineplexxa Ljubljana Rudnik, ki se ponaša s sedmimi dvoranami z najsodobnejšimi tehnologijami. Čeprav je ob odprtju direktor Lucas Langhammer povedal, da bodo v primeru polnih dvoran razmišljali tudi o dodatni lokaciji, smo zdaj prejeli bolj umirjen odgovor. Njihova predstavnica za stike z javnostmi Andreja Purger je namreč poudarila, da se osredotočajo na delovanje multikina na Rudniku in preostalih šestih centrov. Po neuradnih informacijah načrtov o gradnji multikina nima niti Blitz Cinestar, ki je največji kinoponudnik na Hrvaškem, ima v lasti največjega kinodistributerja pri nas in je v Sloveniji prisoten tudi prek televizijskih kanalov Cinestar.

Prihodnost pod zemljo in na prostem

Medtem pa se premikajo stvari v središču mesta. Kinodvor že več let napoveduje širitev s t. i. minipleksom, ki ga nameravajo zgraditi v podhodu Ajdovščina. Kot je pojasnila Mateja T. Peer, predstavnik za odnose z javnostmi iz kabineta župana: "Minipleks bo obsegal osrednji paviljon med Argentinskim parkom in Slovensko cesto, ki bo namenjen prodaji vstopnic in baru […] in se bo v lepem vremenu razširil tudi na prostor proti parku […] V spodnji etaži [… bo] osrednja avla, ob kateri bodo razporejeni prostori velike, srednje in treh malih dvoran ter večnamenska dvorana, v kateri se lahko nemoteno odvijajo različne spremljajoče dejavnosti mestnega kina."

Po najbolj optimističnih napovedih naj bi se prvi film zavrtel že čez nekaj let, vendar je kot pri vseh velikih mestnih projektih zastavljene načrte najbrž treba jemati z rezervo zaradi vseh mogočih zapletov. Peer je povedal še: "Trenutno poteka upravni postopek izdaje gradbenega dovoljenja, projektiranje izvedbenih načrtov […] Objavo razpisa za izbor izvajalca načrtujemo v maju 2023, začetek gradnje pa predvidoma jeseni 2023 oz. spomladi 2024, odvisno od časovnice izbora izvajalca na javnem razpisu."

Zasnova minipleksa v podhodu Ajdovščina Foto: MOL

Kljub zaprtju Koloseja v BTC pa podjetje, ki ga je upravljalo in ima še zmeraj v lasti blagovno znamko Kolosej, načrtuje nadaljevanje poslovanja v okrnjeni obliki v dvorani Kina Komuna za veleblagovnico Nama. Kino Komuna je bil zadnja leta večinoma odprt, a je dvorano napolnil bolj ali manj le v času festivala Liffe. Od januarja je dvorana zaprta zaradi prenove, v Koloseju pa so nam povedali, da se ta ravno dobro začenja in da bo predvidoma trajala do poletja. Takrat naj bi Kino Komuna ponovno odprli ter v njem predvajali kombinacijo filmskih uspešnic in umetniških filmov. Seveda pa bodo imeli takrat resno konkurenco kina na prostem, saj poleti v prestolnici poleg prej omenjenega Kina Bežigrad gledalce vabita tudi Kinodvor s programom na Ljubljanskem gradu in Kongresnem trgu ter Kinoteka s festivali in tematskimi programi na ploščadi na Metelkovi.

Želja po IMAX

V skopih izjavah po zaprtju Koloseja je novi lastnik stavbe Ivo Boscarol povedal, da bodo "z novim imenom Odiseja ponudbo kompleksa poživili z dodatnimi zanimivimi vsebinami", več informacij pa je napovedal za jesen. Trenutno tako sploh ni jasno, ali bo v BTC dejansko kino, čeprav je to lokacija, ki jo je večina Ljubljančanov dve desetletji povezovala s to vrsto zabave.

Številni sogovorniki, s katerimi smo govorili med pripravo tega članka, so izrazili obžalovanje morebitnega takšnega razpleta. Večina jih upa, da bo Odiseja obdržala tudi kinematografsko dejavnost, najbolj optimistični pa si seveda želijo dvorano z velikim platnom IMAX, ki je Ljubljana v nasprotju z okoliškimi prestolnicami še nima. Ampak zgodovina kaže, da tudi zaprtje Koloseja ni tragedija – če smo se navadili hoditi v kino v BTC, se bomo navadili hoditi tudi v središče mesta, na Rudnik in za Bežigrad.

Preberite še: