Članica zasedbe Prijatelji Jennifer Aniston je na svojem profilu na Instagramu objavila napovednik težko pričakovane epizode serije, ki so jo napovedali v začetku lanskega leta, vendar jim je pandemija covid-19 povsem prekrižala načrte.

Snemanje so morali prestaviti dvakrat, najprej marca lani, nato pa še avgusta, a letos jim je končno uspelo. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc in Matthew Perry so se aprila končno sestali v studiih Warner Bros. Studios v Burbanku, na prizorišču 24, ki je znano tudi kot The Friends Stage, kjer so serijo snemali vse od druge pa do zadnje, desete sezone.

Epizoda Friends: The Reunion z naslovom The One Where They Get Back Together (Tista, v kateri se spet združijo, op. p.), ki so jo posneli v živo, pred občinstvom, bo premiero doživela 27. maja na HBO Max.

Prijatelji so bili na sporedu deset sezon in deset let, med letoma 1994 in 2004. Foto: Getty Images

Zasedba bo, liki pa ne

V posebni epizodi, v kateri igralci upodabljajo sami sebe in ne svojih slavnih likov iz serije, se jim pridružujejo številna slavna imena, med njimi David Beckham, Justin Bieber, Lady Gaga in Cindy Crawford, ter igralci, ki so bili skozi leta del serije: Christina Pickles (mama Monice in Rossa), Tom Selleck (Richard, Monicin izbranec), James Michael Tyler (Gunther), Maggie Wheeler (Janice) in Reese Witherspoon (Rachelina sestra).

A ravno zato, ker se zasedba ne bo vživela v Monico, Rossa, Chandlerja, Rachel, Joeyja in Pheobe, oboževalci niso najbolj navdušeni nad novo epizodo. Celo Jennifer Aniston je malo pred oznanitvijo dejala, da "ponovno združenje ne bo niti približno tako dobro kot original, zakaj se tega torej sploh lotiti".

Finalni del si je samo v ZDA ogledalo več kot 52 milijonov gledalcev, s čimer je bila to najbolj gledana epizoda v tistem času. Foto: Cover Images

Slaba novica za oboževalce v Sloveniji

Čeprav je HBO serijo Prijatelji sredi aprila začel predvajati tudi v Sloveniji in v svoji platformi HBO GO ponudil vseh deset sezon, pa bomo epizodo Friends: The Reunion čakali zaman, so nam sporočili iz TV-mreže.

Ta bo namreč ekskluzivno dostopna le na HBO Max in na ameriškem trgu, ki pa za zdaj nima v načrtu širjenja v Evropo.

