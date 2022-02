Konec januarja je na Netflixu premiero doživela dokumentarna serija Soy Georgina (Jaz sem Georgina), ki skuša gledalcem približati vsakdanje življenje Georgine Rodriguez, partnerice Cristiana Ronalda, ki je zaradi zveze s slavnim nogometašem postala znana po vsem svetu, predvsem pa zelo premožna.

Tako jo lahko spremljamo, kako se odpravi v Pariz, da bi našla pravo obleko za filmski festival v Cannesu, pa kako svojo družino in prijatelje odpelje v Monako, da bi tam gledali dirko formule ena. Vse je začinjeno s posnetki njenih oziroma Ronaldovih razkošnih domovanj, prestižnih avtomobilov in eksotičnih destinacij, ki jih obiskujeta z družino.

Ne čudi, da se je serija nemudoma povzpela med najbolj gledane vsebine na Netflixu, a večina gledalcev je po odzivih sodeč hudo razočarana. Na filmski platformi IMDb ima dokumentarec trenutno oceno 3,8 in več kot polovica uporabnikov mu je dala enico, torej najnižjo možno oceno.

"To je kot slab film o najbolj nezanimivi osebi vseh časov," je zapisal eden od uporabnikov IMDb, drugi pa dodal: "Ali je Ronaldo plačal Netflixu, da to posnamejo?"

"Ni si zaslužila dokumentarca," je zapisala še ena gledalka, "razumem, je Cristianova partnerica, toda on je tisti, ki je slaven in trdo dela za denar, ki ga zapravlja. Na njenem Instagramu lahko vidimo, da je zdolgočasena gospodinja, ki le objavlja svoje luksuzne torbice. To je to. To delajo tudi Kardashianke. Ne ukvarja se z dobrodelnostjo, misli le nase."

Foto: zajem zaslona/YouTube

Večina gledalcev in gledalk, ki serijo kritizirajo, ji očitajo, da je prisiljena in da je vse, kar prikazuje, videti lažno. Tudi množica pomočnikov in drugih ljudi, ki Georgino ves čas obkrožajo, ji pomagajo in predvsem laskajo. "Prav neprijetno je gledati vse te ljudi okoli ženske, ki neokusno razkazuje svoje premoženje," je zapisal eden od nezadovoljnih gledalcev, "ne vem, ali je ta razvajena gospa v neokusnih Guccijevih modnih dodatkih komu v resnici všeč. Neverjetno je, kako se ljudje okoli nje pretvarjajo."

Oglejte si še: