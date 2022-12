Filmski spektakel tega desetletja že polni kinodvorane

Oglasno sporočilo

13 let je minilo, odkar je mojstrovina Jamesa Camerona na glavo postavila vsa filmska pravila in navdušila svetovno populacijo. AVATAR iz leta 2009 je vse do danes najbolj dobičkonosen film vseh časov, saj je zaslužil že več kot 2,8 milijarde ameriških dolarjev . Režiser James Cameron je od septembra 2017 dalje simultano snemal štiri nadaljevanja filma v skupnem proračunu več kot eno milijardo ameriških dolarjev. Prvo nadaljevanje kultne uspešnice AVATAR: POT VODE je včeraj prišlo v kinodvorane po Sloveniji.

Predpremierno predvajanje v izjemni 3D-tehnologiji, kakršno je sposoben ustvariti le James Cameron, se je odvilo v vseh Cineplexxih: v Mariboxu, Koloseju in Kinu Bežigrad.

V ljubljanskem Cineplexxu je bilo dogajanje na premieri Radia 1 več kot pestro, množica obiskovalcev pa je bila navdušena nad 2,7 metra visokim 3D-natisnjenim kipom Jaka Sullyja, katerega je podjetje 3Way tiskalo 1.360 ur, natisnjen je iz 55 3D-kosov, za dodatno dodelovanje pa so porabili še 250 ur. Za zabavo pred filmom je poskrbela tudi 360-stopinjska kamera loop podjetja Artu, s katero so obiskovalci lahko posneli kratke videe in jih delili na družbenih omrežjih. Pred začetkom filma je za potešitev žeje obiskovalcev poskrbela Radenska. Po tri ure in 12 minut dolgem filmu je navdušene gledalce pričakal modro obarvan koktajl, za katerega je poskrbel Gordon's London Dry gin & tonic, posladkali pa so se z modrimi slaščicami Majine torte.

Premiere v Ljubljani so se udeležili Iryna Osypenko, Ana Raščan, Kaja Kočevar, Jure Tršan, Iztok Gustinčič, Marcel Štefančič, Matic Majcen, Pero Martić, Špela Jereb, Tomaž O. Rous, Tin Vodopivec in mnogi drugi.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Na premieri v Mariboxu je mojster poslikave telesa Rihard Bandelj vrhunsko preobrazil model Megi Knuplež, ki se je kot avatarka Na'vi sprehajala med obiskovalci, z njo pa so se lahko tudi fotografirali. Za popolno poslikavo njenega telesa je umetnik potreboval več ur, pa tudi sicer je vsem obiskovalcem, ki so to želeli, poslikal obraz. V Mariboxu je bilo sinoči vse v znamenju "avatarske" modrine, tudi pijača dobrodošlice, ki so jo ponudili obiskovalcem, je bila v modri barvi.

Med znanimi obrazi je bilo opaziti urednika Radia City Bora Greinerja in glasbenega urednika Sandija Križaniča, film pa sta si z zanimanjem ogledala tudi mojstrica ličenja Doroteja Premužič s prijatelji in namestnik predsednika uprave KD Group Matija Gantar z ženo. Nad pestrim dogajanjem, sinoči so v Mariboxu namreč napolnili dve dvorani, so bdeli Ksenija Arzenšek, pomočnica direktorja Mariboxa, Stipe Jerič, direktor Mariboxa, ter piarovki Jagoda Đorđevič in Duška Žolger.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Beseda "AVATAR" izhaja iz sanskrta in se uporablja za opisovanje božanskih bitij, ki prevzemajo človeško podobo, da bi z dobrimi dejanji vzpostavila ravnovesje. Na podoben način vsem poznani Jake Sully (Sam Worthington) v prvem filmu AVATAR prevzame podobo ljudstva Na'vi z namenom "pohlepne" človeške vojaške operacije zaseganja surovine na luni Pandora, vendar njegova dejanja hitro postanejo, kot v sanskrtu, dobrosrčna, saj zaradi ljubezni do domorodke Neytiri (Zoe Saldana), kulture Na'vi ljudstva in dobrega srca postane del njih ter se z ramo ob rami bori proti človeku.

Zgodba težko pričakovanega nadaljevanja AVATAR: POT VODE se začne tam, kjer se je v Avatarju zaključila. Odkar se je odločil trajno prenesti človeško zavest v telo svojega Na'vi avatarja in postati novi vodja naroda, Jake Sully živi na Pandori. Z Neytiri sta si ustvarila družino in dobila otroke. Vendar pa se kolonizacijske sile vrnejo na Pandoro, da bi oživile prvotno misijo, zaradi česar Jake in Neytiri pobegneta iz svojega doma in raziskujeta doslej še neznane predele Pandore. Na svojem potovanju srečata ljudstvo Metkayina, klan domorodcev, ki živi, obdan z morjem.

AVATAR: POT VODE je brez predsodkov največji film zadnjega desetletja, ki nikogar ne bo pustil ravnodušnega, in je že prejel dve nominaciji za nagrado zlati globus – za najboljši film in za najboljšo režijo – ter šest nominacij za nagrado izbora kritikov, med drugimi tudi za najboljši film in najboljšo režijo. Film je režiral James Cameron, producirala pa sta ga skupaj z Jonom Landauom. Igrajo Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang in Kate Winslet. Za scenarij so zasluženi James Cameron, Rick Jaffa in Amanda Silver. Izvršna producenta filma sta David Valdes in Richard Baneham. AVATAR: POT VODE (Avatar: The Way of Water) si v distribuciji Blitz Slovenije že lahko ogledate v kinih po Sloveniji, tudi v tehniki 3D in 3D Dolby Atmos. Sledite nam na družabnih omrežjih: Facebook, Instagram in YouTube.

Naročnik oglasnega sporočila je BLITZ FILM & VIDEO DISTRIBUTION D.O.O.