Film slovenske režiserke v tekmi za oskarja

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je v sredo objavila ožji seznam kandidatov za nagrado oskar v desetih kategorijah, med njimi v kategoriji kratkih animiranih filmov. V njej je na ožji seznam uvrščen tudi film Steakhouse režiserke Špele Čadež.

Steakhouse, večkrat nagrajeni animirani film animatorke in režiserke ter lanske prejemnice nagrade Prešernovega sklada, subtilno spregovori o družinskem nasilju, skrhanih odnosih v razmerjih in tihem maščevanju, ki se kuha.

V risbi in animaciji so poleg Špele Čadež sodelovali še glavne animatorke Zarja Menart, Anka Kočevar in Clementine Robach. Scenarij za film je napisal Gregor Zorc, glasbo sta ustvarila Tomaž Grom in Olfamož.

Luzarjev Orkester ostal zunaj ožjega izbora

Slovenija je sicer poslala oskarjevsko prijavo tudi v kategoriji mednarodni celovečerni film, vendar film Matevža Luzarja Orkester ni prišel v ožji izbor 15 filmov. Slovenija filme prijavlja že od leta 1993, a se do zdaj še ni uvrstila v ožji izbor, je poročala STA.

Nominiranci za oskarje bodo znani 24. januarja. 95. podelitev oskarjev bo predvidoma 12. marca 2023.

