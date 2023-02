Erotika se vrača v bivši kino Sloga, nekoč veliko ljubljansko atrakcijo

V ljubljanskem Kinodvoru letos že desetič oživljajo duh kina Sloga, ki je domoval v istih prostorih in daleč naokoli slovel kot zavetje ljubiteljev erotičnih in pornografskih filmov.

V Kinodvoru, ljubljanskem mestnem kinu, letos praznujejo jubilejno deseto izdajo programa Kinosloga. Retrosex., s katerim se spominjajo legendarnega erotičnega kina Sloga in oživljajo sočno zgodovino filmske erotike. To bodo letos storili kar dvakrat, prvič nocoj z Nočjo erotičnega filma, drugič pa na valentinovo.

Na Noč erotičnega filma napovedujejo "obilo smeha in malce joka". Najprej bodo prikazali 10, kultno komedijo Blaka Edwardsa z Dudleyjem Moorom in Bo Derek, sledi sadomazohistična romanca Ljubim te! legendarnega japonskega studia Nikkatsu, ki v tem filmu oživlja svojo kultno serijo mehkoerotičnih "pornoromanov". Sledijo še Spomini gospodične Aggie v režiji prvega moža pornografske zlate dobe Gerarda Damiana, ki je po opisu Kinodvora "prava mala morbidna mojstrovina in najbolj bizaren pornič, kar ste jih kdaj videli".

Film o dunajski kurtizani, ki so ga v 80. letih vrteli po vsej Sloveniji

Bivšo Slogo bodo znova obudili na valentinovo, ko bodo prikazali "popoln filmski dvojček v duhu absolutne klasike Sloginega repertoarja". Najprej bodo prikazali dokumentarni performans MUTZENBACHER, sodobno interpretacijo zloglasnega pornografskega romana o dunajski kurtizani Josefini Mutzenbacher s podpisom slovite dokumentaristke Ruth Beckermann. Po tem pa se v kino na zgodovinski filmski kopiji vračajo Vroče noči Josefine Mutzenbacher, ne le velika klasika bivše Sloge, temveč vseslovenska uspešnica, ki se je v osemdesetih letih vrtela v kinih od Krškega do Kranjske Gore.

Foto: Kinodvor

Ob tem pa v Kinodvoru letos praznujejo še eno veliko obletnico, njihova kinodvorana bo letos dopolnila okroglih sto let. 15. oktobra 1923 so tam ob restavraciji, trgovini in banki odprli kino-gledališče Ljubljanski dvor, o katerem so v časopisu Jutro pisali, da je Ljubljana dobila

prostore prvega reda, pravcato kino-gledališče, kakršnega danes nimajo niti sicer razkošni Zagreb, niti Beograd, niti Gradec, in katero bi (…) smelo stati v kateremkoli velemestu ter bi mu bilo v okras. Kino Ljubljanski dvor pomeni velik korak k moderniziranju in rekel bi pomeščanjenju našega mesta.

