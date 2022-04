Ekipa Netflixove serije se je iz Slovenije preselila na Krk

Po Sloveniji so prizore za tretjo sezono priljubljene serije The Witcher snemali na Hrvaškem.

Prejšnji teden je v Slovenijo pripotovala produkcijska ekipa Netflixove serije The Witcher, ki je pri nas snemala prizore za tretjo sezono te priljubljene serije.

Prejšnji teden so bili v Zgornjesavski dolini, od koder se je na Instagramu oglasil tudi glavni igralec Henry Cavill, nato pa so se odpravili na primorsko-notranjski konec in snemali pri Predjamskem gradu ter pri cerkvi sv. Hieronima na Nanosu.

Kmalu zatem so Slovenijo zapustili in se preselili na Hrvaško. Tamkajšnji portal Index.hr poroča, da so Freyo Allan, eno od glavnih igralk v seriji, opazili pred hotelom na Reki, snemanje pa je očitno potekalo na otoku Krku, kjer so kulise in ekipo opazili v zalivu Zala pri kraju Stara Baška.

Pred Slovenijo in Hrvaško so snemali tudi v severni Italiji, zdaj pa naj bi se že vrnili v London, kjer bodo v tamkajšnjih studiih Longcross posneli preostanek prizorov. Prav v teh studiih so zaradi pandemije covid-19 posneli večino druge sezone.

