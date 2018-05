Drive-in kino v Ljubljani: kako bo z zvokom, hrano in velikimi avtomobili? #video

V soboto bo na parkirišču Sparovega nakupovalnega središča na Viču v Ljubljani zaživel drive-in kino.

Novica, da bo v Ljubljani zaživel drive-in kino, je požela ogromno zanimanja, porodilo pa se je tudi kar nekaj vprašanj, kako bo vse skupaj sploh videti.

Prvič bo to mogoče v živo doživeti v soboto, ko pred viškim nakupovalnim središčem prirejajo veliko odprtje. Začelo se bo že zgodaj popoldan z otroškim programom, sledi večerni rockabilly koncert s plesnim nastopom in obiskom posebne gostje, ki jo najavljajo kot prvo slovensko pin-up kraljico. Tako se bodo obiskovalci v pravem duhu ogreli za premierno predstavo: zavrteli bodo namreč legendarni film Briljantina.

Video: Planet TV

Za optimalen ogled največ tri osebe v avtomobilu

Drive-in kino je na Vič pripeljal Kino Bežigrad, ki obljublja "edinstveno romantično-nostalgično izkušnjo gledanja filmov iz udobja in zasebnosti lastnega avtomobila". Prostora bo za 70 avtomobilov, organizatorji pa za optimalno izkušnjo priporočajo, da so v avtomobilu največ trije gledalci. Obiskovalci bodo sicer plačali vstopnice po ceniku Kina Bežigrad, ob tem pa še dodatek treh evrov za posamezen avtomobil.

Foto: Thinkstock

Pomisleki, da bi vam lahko pogled na platno zastiral kakšen ogromen tovornjak, so odveč, zagotavljajo v Kinu Bežigrad. Vstop bo omogočen le osebnim avtomobilom, pa tudi te bo osebje drive-in kina razporedilo glede na velikost. "Prizorišče bo odprto že eno uro pred vsako projekcijo, položaji pa se bodo polnili glede na čas prihoda. Prej ko bo obiskovalec prispel na prizorišče, boljši položaj si bo zagotovil znotraj svojega segmenta - za manjša ali večja vozila," so pojasnili.

Kako bodo gledalci slišali zvok filma?

Eno najpogostejših vprašanj tako tistih, ki jih zanima obisk drive-in kina, kot stanovalcev v okolici lokacije, kjer bo stal, je, kako bo poskrbljeno za zvok filma. Organizatorji poudarjajo, da ta za okolico ne bo moteč, ne bo torej nobenih velikanskih zvočnikov, iz katerih bi hrumel film, ampak bodo obiskovalci dobili radijsko frekvenco, ki jo bodo nastavili na avtoradiu in tako slišali filmski zvok.

Kaj bodo vrteli?

V Kinu Bežigrad pravijo, da bodo program drive-in kina sestavljale tako največje aktualne uspešnice kot tudi večne filmske klasike, za katere bodo rezervirani nostalgični nedeljski večeri.

Da ne bo moteče svetlobe, bodo začetek projekcij prilagajali sončnemu zahodu

Projekcije se nameravajo vrstiti do konca septembra 2018, potekale pa bodo vsak teden od četrtka do nedelje. Dnevno bodo zavrteli po en film, začetek predvajanja pa bodo prilagajali sončnemu zahodu.

Foto: Thinkstock

Hrana in pijača na kotalkah

Ker želijo slediti vzoru ameriških drive-in kinov iz 60. let, so organizatorji poskrbeli tudi za gostinsko ponudbo, postrežbo v avtomobilu in celo strežbo na kotalkah. Obiskovalci bodo lahko hrano in pijačo prek telefona kar iz avtomobila naročali tudi med ogledom filma.