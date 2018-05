Pav v središču Ljubljane je postal prava atrakcija #foto #video

Če ste se v pomladnih mesecih že sprehodili skozi našo prestolnico, je velika verjetnost, da ste videli ali slišali najbolj atraktivno žival v središču Ljubljane: pava. V neposredni bližini Državnega zbora namreč živijo samec in dve samički, ki v lepem vremenu radi pridejo na ulice in poskrbijo za čudenje med domačini in turisti.