Dovolj ima: nič več prepotenih prizorov seksa

Igralci to, da svoje telo za namene filma razgalijo svetu, ponavadi dojemajo kot del posla. Morda je na začetku kariere malce nelagodja, a nato snemanje prizorov spolnosti postane nekaj običajnega. Nekatere največje zvezde nato sčasoma za razgaljene prizore uporabijo dvojnike, ker si to lahko privoščijo, in to brez zadržkov kot pogoj za sodelovanje zahtevajo od ustvarjalcev filma.

Odločitev, da razgaljenih prizorov ne bo več snemala kar tako, je sprejela tudi 35-letna Keira Knightley. Zdaj, ko je mati dveh otrok, na svoje telo in na goloto v filmih gleda drugače, je pojasnila v podcastu Chanel Connects, poroča portal Huffington Post.

V filmu The Edge of Love iz leta 2008 Foto: IMDb

"Nočem več nastopati v tistih grozljivih prizorih seksa, kjer si ves prepoten in kjer vsi stokajo. To me več ne zanima," je povedala. "Zdaj sem preveč nečimrna in telo mi je dalo dva otroka. Preprosto nočem več stati gola pred skupino moških."

Če pa bi že znova na zaslonu razgalila svoje telo ali morda celo privolila v snemanje prizorov seksa, bi to moralo imeti neki pomen, smisel za celotno zgodbo filma. "Če bi snemala zgodbo, ki bo pripovedovala o materinstvu in sprejemanju svojega telesa, bi želela sodelovati z žensko ustvarjalko, tako žal pač čutim," je povedala. "Nisem torej povsem proti, a nekako tega nočem početi z moškimi (ustvarjalci, op. a.)." Tako je v filmu iz leta 2019 The Aftermath za vroče, razgaljene prizore zvezdnica zahtevala dvojnico.